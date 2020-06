Sanidad no convence: la “revuelta” por los consultorios rurales se expande

Hay protestas convocadas en Narros, Fuentelolmo de Fuentidueña, Torrecaballeros, en Fuentepelayo (como la que abre la presenta información). La “revuelta” de los consistorios se extiende. Las explicaciones diarias de Verónica Casado, consejera de Sanidad, no solo no templan la situación sino que las protestas aumentan.

Los municipios quieren recuperar la atención primaria presencial en los consultorios locales. No quieren, como hasta la fecha y desde que se desató la crisis del covid19, pasar por el triaje telefónico y, llegado el caso, desplazarse al CAP de referencia en su Zona Básica de Salud. De poco sirven las explicaciones de la consejera, que si el triaje telefónico no es exclusivo del mundo rural (pasa lo mismo en los ambulatorios de las ciudades), o la necesidad de habilitar salas de espera amplias que garanticen la distancia de seguridad, y lo más importante, circuitos separados para pacientes sospechosos de covid19 y no sospechosos.

El pasado 6 de junio Casado remitía una larga carta a los alcaldes explicándoles la situación y pidiéndoles su colaboración. Desde los ayuntamientos se quejan de que se trata de medidas de carácter general y que “estamos a la espera de que nos digan qué medidas debemos tomar para subsanar esos aspectos”, explica el alcalde de Torrecaballeros, el socialista Rubén García. Para García, la idea es saber qué tienen que hacer en el consultorio del pueblo para reabrir la atención presencial. El tema ya luce en la fachada de la casa consistorial con la oportuna pancarta.

En teoría, todos los alcaldes están llamados a reuniones en las respectivas zonas básicas de salud donde técnicos de la consejería les informan de en qué condiciones reabrir, sin embargo el trámite se está demorando y hasta la fecha, solo se ha celebrado en Cuéllar, donde Sanidad anuncia que los consultorios locales podrían reabrirse a partir del 20 de junio, eso sí, siempre precedidas por un “cita telefónica” donde el médico de familia valora si es preciso una nueva consulta presencial, y cuándo, y dónde. Pues esta es otra, en los pequeños pueblos los consultorios abren un día a la semana y por unas horas, la visita al centro de referencia es una tendencia cada día más.

Dos temas enervan especialmente a los usuarios afectados, la inminencia del verano, cuando los pueblos triplican población y en consecuencia las necesidades de atención primaria, precisamente en unas fechas en que las vacaciones dejan en cuadro a la plantilla médica; y por otro el temor de que la “telecita” se generalice y deje sin demasiado sentido a los pequeños consultorios locales de los pueblos.