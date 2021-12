[Box type “warning”] El próximo día 20 podría comenzar un paro de tres días (20, 21 y 22 de diciembre), a nivel nacional por parte del sector del transporte, si antes no alcanzan un acuerdo con el Gobierno. Las reivindicaciones de la patronal y los transportistas en general, se centran, entre otros temas, en la futura implantación del pago por uso de las autovías, la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga, una clausula de revisión del precio del gasóleo… Tras la última reunión entre los empresarios y el Gobierno, el pasado jueves, la convocatoria sigue en pie así que estas podrían ser unas Navidades que no se olvidarán fácilmente. Unas 400 empresas y 1.000 profesionales forman el sector del transporte en Segovia y, desde ASETRA, su presidente, Juan Andrés Sainz Garrido, reelegido en mayo de este año 2021, nos ayuda a comprender la situación del sector y sus profesionales en estos días…[/box]

Pregunta.— Ya que tenemos la oportunidad de hablar con el responsable del sector del transportes ¿Qué tal van las cosas en el sector en el inicio del mes de diciembre? Podría ser un mes con mucho movimiento también en este sector en Segovia…

Respuesta.— Digamos que se mantiene una incertidumbre y una calma chicha… Estamos pendientes de un paro patronal en Transporte de Mercancías anunciado para los días previos a la Navidad y con los problemas que hay en torno al transporte de viajeros, que no termina de superar esta pandemia que no cesa, los vaivenes y rebrotes… ya tenemos una sexta ola enseñando las orejas y repercutiendo negativamente en el transporte.

P.— La pandemia, el precio del combustible… todo viene a poner trabas a la situación ¿Se unirán muchos profesionales de Segovia al paro que se viene anunciando si no se alcanza un acuerdo?

R.— Has indicado uno de los elementos importantes, el galopante precio del carburante, el gasoil y el gas. Tengo esperanzas de que se consiga parar si hay un diálogo con el Gobierno y, en consecuencia, con los cargadores porque afecta a otros sectores y queda tiempo para la negociación pero, de no ser así, la convocatoria creo que sería rotunda, el paro sería general. Podremos evitarlo si hay capacidad de diálogo desde ahora hasta el día 20.

P.— Pero si no es así… justo en las puertas de la Navidad, puede ser un lío impresionante. R.— Nosotros no queremos ser ni traicioneros ni catastrofistas. Con más de un mes de antelación se ha anticipado que en la fórmula que se planteó para resolver el paro de 2020, de hace 15 meses aproximadamente, no se ha avanzado prácticamente nada y, se ha dado un tiempo más que razonable para que se tomen medidas por parte de la administración de cara a solucionar los problemas del transporte de mercancías. No es una situación cerril por parte de las empresas, estamos apostando constantemente por el diálogo y todavía hay tiempo para ello.

P.— En cualquier caso solo quedan unos pocos días para tomar una decisión ¿Cómo van las negociaciones?

R.— Cada uno cuenta la feria según le va pero nosotros vemos que hay buenas palabras pero ningún hecho por parte del Gobierno. El otro día, en un pleno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Conetrans, el Director General de Transportes tuvo muy buenas palabras pero nada que presagiara la posibilidad de llegar a un acuerdo con el decálogo de asuntos que están pendientes.

P.— Cómo responsable del sector en Segovia ¿Qué piensan los profesionales de la provincia cuando se bajan del camión? ¿Cuál es el sentir de estos profesionales?

R.— Nuestra provincia no ha sido beligerante. Solo hemos procurado dialogar y llegar a acuerdos. De hecho, hay transportistas que son partidarios de llegar a acuerdos y no quieren adoptar medidas de fuerza pero hay otros que sí, que ven que es imprescindible hacer este paro de tres días. Hay un tercer sector también, que piensa que los problemas son tan graves que el paro debe ser indefinido. En estos momentos, estos tres sectores están ahí pero ¿Qué es lo que va a ocurrir?… Si el Gobierno tiene capacidad de llegar a acuerdos, puede ser que se levante la convocatoria de paro pero, si no es así, posiblemente habrá un paro de al menos tres días: El 20, 21 y 22 del mes en el que nos encontramos.

P.— Por si no fuera suficiente, se habla de una evidente falta de profesionales y se dan cifras importantes de conductores de camiones que, ahora mismo, serian necesarios para cubrir las necesidades del sector…

R.— Es importante. La sociedad está cambiando y hay apetencias por determinados sectores laborales y desafecciones por otros. No es cuestión de buscar culpables sino soluciones y, en concreto, tenemos que hacer más atractiva la profesión a la gente joven y a las mujeres, entre otros, para que el acceso sea menos gravoso, tanto el carnet como las pruebas de capacitación. Hay que buscar que el trabajo esté bien remunerado y, por lo tanto, que existan buenos precios a la hora de prestar los servicios para hacerlo atractivo. En general, la conducción profesional de camiones y autobuses siempre ha sido vocacional pero ahora hay un déficit de vocaciones cuya tendencia tenemos que invertir. Mientras, los transportistas, junto a la sociedad y la administración, tienen que ayudar. Sin transporte por carretera, difícilmente tendrá solución la movilidad, sobre todo en provincias como Segovia.

P.— Con sus palabras no nos queda otra que permanecer a la espera de lo que pueda ocurrir justo en las puertas de la Nochebuena y la Navidad… Cambiemos de tema, tengo delante el libro “Asetra, historia del transporte de Segovia”, firmado por usted mismo ¿Cómo va el libro? Ha sido presentado hace no mucho tiempo…

R.— ¡Va sobre ruedas! Estamos felices en Asetra por haber lanzado este libro que ha llegado a todos los transportistas, a toda la sociedad; un libro que está siendo demandado no solo por el mundo del transporte si no por lectores de todo tipo entre los que ha tenido una gran aceptación. Cómo autor, me he puesto a la altura de quienes lo están leyendo, el transporte es una profesión culta y el libro también pretende serlo.

P.— No sé si es una apreciación mía, creo que se ven más camiones de prácticas de Autoescuela que antes en nuestra provincia… ¿Hay más interés por sacar el carnet de conducir este tipo de vehículos? R.— Es una impresión que tú tienes y que me alegraría que así fuera ¡Ojalá! Es necesario, lo que tenemos que hacer es que el transporte funcione, que haya mucha gente que quiera entrar en él y que funcione para el “bien” de la sociedad, que sirva para acercar a las personas y para abastecer de los bienes que necesitamos. Me alegro de tu percepción porque, igual que hay sectores que están en crisis, como por ejemplo el sector del Transporte Discrecional, que durante la pandemia ha estado parado y cerrado en las cocheras, otros, como la Carga Fraccionada y la Paquetería, han tenido un incremento muy importante y son necesarios conductores. El sector del transporte es muy importante en Segovia en el sentido de que va por toda España y por toda Europa. Tenemos vocación de servicio más allá de nuestras fronteras. A muchos nos gustaría hacer nuestro trabajo y dormir todas las noches en casa pero, en cambio, hay empresas que salen de la provincia, de la Comunidad y del territorio español para llevar y traer productos por toda la geografía de la Unión Europea.

P.— Por lo tanto, es buen momento para entrar en este mundo…

R.— Sí pero, que entren con ilusión y vocación. Si no trabajas con ilusión cambia de profesión. Hay que procurar que la gente disfrute conduciendo un camión o un autobús. En ese espíritu tenemos que estar volcados todos.

P.— ¿Cuántos transportistas hay en Segovia? ¿Cuántos socios tiene Asetra hoy?

R.— Asetra cuenta con unas 400 empresas asociadas, tanto de camiones como de viajeros, principalmente de camiones de transporte de mercancías, lo que mueve más de 1000 profesionales relacionados con el sector

P.— ¿Cuántos más serían necesarios?

R.— En cuanto al número de conductores… hay hueco para entre medio centenar y un centenar. Vendrían muy bien, darían sangre nueva y un nuevo movimiento a las empresas.

P.— Compraremos algo de turrón por si las Navidades vienen “atropelladas”

R.— Siempre hemos sido en Segovia partidarios del diálogo y la colaboración y no de la confrontación. Si es posible parar entre todos este paro que se está anunciando, mejor. Espero y deseo que disfrutemos de unas Felices Navidades.