¿Qué hace Mañueco con nuestro dinero?

Los datos oficiales confirman que Castilla y León recibirá en 2024 del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez una cifra récord de más de nueve mil millones de euros en financiación autonómica, esto es, 1.200 millones de euros más que al año anterior, que ya fue récord y 2.800 millones de euros más que en la época del gobierno de Rajoy. Es decir, la mayor aportación de recursos del Estado en la historia, pero la Junta parece que sólo hace caja, y no se nota en Segovia, con la falta que hace la inversión en los temas pendientes y urgentes.

Además, hemos conocido en los últimos días, con las liquidaciones presupuestarias, que el PP de la Junta de Castilla y León no invirtió en Segovia 113 millones de euros de lo que presupuestó para el periodo 2011-2023, lo cual es penoso, ya que además siempre estamos a la cola de la inversión presupuestaria. Pero ojo, pensar que uno de cada tres euros asignados, no llegaron a los segovianos, no deja de ser la mayor evidencia que no les importa Segovia y sólo la utilizan para intereses partidistas.

Pero analicemos algunos datos más, de esta deuda del PP con Segovia. En el año 2023, la Junta no invirtió 15 millones de euros de lo que había presupuestado para Segovia. Por Consejerías, dejaron de ejecutar, dos millones la Consejería de Agricultura (el 55% de lo presupuestado), casi siete millones la consejería de Medio Ambiente y Vivienda (el 40% de lo presupuestado), más de siete millones no invertidos en Educación (el 63% de las presupuestadas) y más de cinco millones no invertidos por la Gerencia de Servicio Sociales (el 52% de lo presupuestado). El colmo es que el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) no presupuestó no invirtió un euro en Segovia, siendo así la única provincia donde ha sucedido esto y demostrando que no les importa el sector industrial, ni el empleo de calidad, ni el impulso económico.

¿Qué hace Mañueco con el dinero de los segovianos? ¿Dónde van las partidas presupuestarias que el PP está dejando de ejecutar en la provincia de Segovia? Estos interrogantes generan preocupación e incertidumbre entre los ciudadanos que ven cómo su dinero desaparece sin que el PP dé explicaciones, ni les importa nada la situación. Segovia sigue siendo la única provincia de Castilla y León con solo una infraestructura hospitalaria y sin un Plan provincial de Desarrollo Industrial. Ellos nos entretienen con debates estériles, para esconder sus vergüenzas y su falta de inversión, pero los que pierden son los segovianos.

Al igual que hemos conocido hace una semana como Núñez Feijóo, ahora reconoce ante dieciséis periodistas que acepta la amnistía, que indultaría a Puigdemont, que se equivocó provocando movilizaciones en las calles y que no hubo terrorismo en los disturbios en Cataluña. Que casualidad que unas horas antes, Puigdemont amenazó con contar las interioridades de las negociaciones que mantuvieron para la investidura de un gobierno del PP. En resumen, el PP engañó a la ciudadanía española y a la segoviana, en una estrategia de mentiras, señalamiento, enfrentamiento civil, amenazas y odio contra el gobierno y el PSOE, por no poder conseguir los votos para llegar al gobierno. Por ello, es necesaria una rectificación y disculpas por sus campañas y manifestaciones manipuladoras de la realidad.

Sabíamos que habían ofrecido el ministerio de Industria, al PNV, además de otras cuestiones competenciales y ahora que negociaron con los independentistas de Junts, concesiones e indultos, con ERC entablaron diálogo, por lo que Feijóo, no fue presidente porque es imposible una ecuación de apoyo de la ultraderecha de Vox, junto con partidos nacionalistas e independentistas, esa es la realidad y la escondieron.

Imagino que ahora pedirán a sus alcaldes y concejales firmar un contramanifiesto, y presentarán mociones en los ayuntamientos y la diputación provincial, con el enorme giro de posición política, defendiendo el indulto a Puigdemont y hablando de reconciliación con Cataluña. El tiempo siempre pone en su sitio a la derecha y sus manipulaciones.

A pesar del voto en contra del PP en el Congreso, los 35.000 pensionistas segovianos ya han visto en sus cuentas bancarias la revalorización de las pensiones con un 3,8%. Pero si vemos la evolución en los últimos años, un pensionista segoviano cobra de media 321 euros más al mes que en 2018.Gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de España, la pensión media de jubilación (1.386 euros mensuales), aumenta 52 euros al mes y 734 euros al año. La pensión media del sistema, considerando todas las modalidades de pensiones y prestaciones (1.200 euros), sube 46 euros al mes y 638 euros al año. En los dos últimos años, la pensión media ha subido unos 2.230 euros. Es el tercer año que se revalorizan las pensiones de acuerdo con el IPC: un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022. En todos estos años, la pensión media de jubilación se ha incrementado un 29%, lo que supone que la pensión media anual es casi 4.000 euros mayor que en 2018.

Vuelvo a reiterar mi respeto por las peticiones de los agricultores y ganaderos, pero también es justo reconocer que al igual que el ministro de Agricultura, ofrece acuerdos y soluciones al sector, el PP y la ultraderecha en la junta además de criticar, no toman ninguna medida de apoyo o colaboración, y viendo el adelanto de los presupuestos de la comunidad para 2024, no se notan mejoras de calado para el sector. Ninguna sorpresa, pero es necesario que se conozca.

Como es necesario después de conocer los detalles de la actuación del equipo de Mazarías, que se asuman responsabilidades. La llegada del PP al Ayuntamiento de Segovia, el año pasado, ha conseguido batir el récord de negligencias y falta de gestión positiva para la ciudad. Seguramente el caso del Paseo de la Navidad, va camino de convertirse en un escándalo que trasciende de la provincia. El gobierno municipal cometió presuntas irregularidades en los contratos y actuaciones relacionadas con el Paseo de la Navidad que gestionó el área municipal de Turismo.

La concejala de Turismo, May Escobar, tomó decisiones en contra de informes técnicos o incluso sin informes en el caso de las casetas instaladas junto a la iglesia de San Martín poniendo en grave riesgo la seguridad de todos los ciudadanos, después del incendio en la churrería del pasado dos de enero. Adoptó medidas irresponsables e improvisadas para beneficiar a un promotor privado y cumplir el capricho del alcalde de cambiar los espacios para su celebración. Por ello, el grupo municipal socialista estudia la solicitud de una revisión de oficio de todos los trámites administrativos seguidos por el gobierno municipal en relación con los contratos y actuaciones relacionadas. Esa revisión estaría a cargo de técnicos municipales y de los habilitados nacionales (Secretaría General e Intervención municipales) y, además, sería preceptivo un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, cuya resolución es vinculante.