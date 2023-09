15 Comments

Artículo de opinión de Luis Peñalosa, ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Segovia.

Gente civilizada, como eran los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País, tuvieron, hace más de 200 años, la inteligente iniciativa de crear, para disfrute de la población, un paseo situado al sur de la muralla de la ciudad de Segovia. Precisamente esta orientación permite su uso durante cualquier época del año: en invierno, gozando de la calidez del sol, y en verano, aprovechando la sombra del importante arbolado que se ha ido consolidando durante los últimos treinta años.

Este Paseo está inseparablemente unido al talud que lo sustenta sobre el paseo de los Tilos y el conjunto es un elemento fundamental del paisaje y el medio ambiente de la ciudad, por lo que deberían ser radicalmente protegidos (también de las emisiones de los tubos de escape) frente a intervenciones frívolas e injustificadas que pretendan acometerse sobre él. ¿Cómo piensa el Ayuntamiento justificar la construcción de un gran aparcamiento en una zona que se quiere que sea de bajas emisiones?

Lamentablemente, el Ayuntamiento, unas veces gobernado por el PP y otras por el PSOE, no ha asumido este criterio proteccionista (como sí ha hecho IU). No ha sabido valorar lo que el pasado puso en sus manos y se ha dejado llevar por un populismo demagógico que pretende dar la razón a quienes ponen el uso del automóvil privado por delante de cualquier otro valor racional y medioambientalmente sostenible, los cuales, desgraciadamente, no son pocos.

Esto viene a cuento por el anuncio de que el PP pretende retomar la idea de construir un aparcamiento en el interior del talud del Paseo del Salón, lo cual, aparte de su falta de justificación para solucionar cualquier problema de movilidad, pondría en peligro al arbolado del paseo, cuyas raíces se verían afectadas por la construcción de unas estructuras que alterarían los drenajes de las aguas, consolidados a lo largo de los años, tal como quedó reflejado en el único informe técnico aportado al respecto, en su momento y que nunca tuvo en cuenta el Ayuntamiento para sus proyectos. Izquierda Unida siempre ha defendido la protección de esta zona de la ciudad. De hecho, fue la única formación que votó en contra del PEAHIS, entre otras cosas, por permitir la posibilidad de realizar este parking.

La experiencia ha demostrado sobradamente que la construcción de aparcamientos a tontas y a locas es una fuente de pérdidas económicas para el Ayuntamiento, como ha ocurrido con los parking de José Zorrilla y de Padre Claret. Además, la iniciativa privada ya ha creado un aparcamiento (el de las Oblatas) que da acceso en cinco minutos andando a la Plaza Mayor, lo cual hace más innecesario, si cabe, poner en peligro el Paseo del Salón. Más aun teniendo en cuenta que los aparcamientos ya existentes solo tienen un uso intenso unos pocos días al año, y en esas ocasiones la saturación de visitantes en la ciudad antigua es tal que no tiene sentido esforzarse en dirigirlos hacia ella.

Por otra parte, si se llegase a demostrar la necesidad de incrementar el aparcamiento en la zona sur de la ciudad, podría acometerse la idea propuesta desde hace años por IU en la parcela que posee el Ayuntamiento en El Velódromo, con lo que, de paso, tendría la oportunidad de demostrar su capacidad de gestión, desarrollando esa importante zona de la ciudad, estancada desde hace decenas de años, que podría incluir la ampliación de la estación de autobuses.

Es muy preocupante, por otra parte, la anunciada renuncia a la construcción del ascensor desde san Millán al paseo del Salón. Sería un gravísimo error, porque la rampa mecánica, que en su día propuso IU y que hoy plantea el PP, tiene el inconveniente de no ser utilizable por sillas de ruedas y similares, como se vio en su momento. En cualquier caso, el impacto paisajístico de la cabina del ascensor es infinitamente menor que la actuación que se pretende hacer sobre el talud del Salón.

Apelo al sentido común y la sensibilidad de la nueva Corporación municipal, para que les lleve a recapacitar y gestionar correctamente el patrimonio que nuestros antepasados nos han legado y no caigan en ese falso concepto de desarrollo que, en otros tiempos, nos privó de elementos monumentales de la ciudad, como las puertas de san Martín y san Juan, sin ningún beneficio real para el recinto amurallado.

Espero y deseo, por el bien de nuestro patrimonio y de nuestra ciudad, que el hecho de que la defensa del Paseo del Salón haya sido siempre una iniciativa de Izquierda Unida no les haga caer en un maniqueísmo irracional que les lleve a cometer los mismos errores de anteriores Corporaciones, que aunque, afortunadamente, no llegaron a tener efectos destructivos, sí que nos costaron a todos muchos euros despilfarrados en concursos de ideas, proyectos fallidos, e indemnizaciones.

Luis Peñalosa Izuzquiza.