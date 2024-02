Mazarías responde a Martín: “si son presuntos delitos, la justicia estará encantada de dar su veredicto”

Duras declaraciones han marcado el comienzo de la semana en el Ayuntamiento de Segovia, donde el PSOE exigía la inmediata dimisión de la concejala de Turismo, May Escobar, debido a lo que los socialistas calificaban de “un cúmulo de irregularidades y despropósitos detectados en su caótica gestión del mercado navideño y del resto de programación asociada al Paseo de la Navidad”.

En dichas declaraciones el PSOE alegaba que en caso de no producirse esta dimisión, presentarán en sede municipal “una solicitud de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento que se ha seguido en la tramitación de estos expedientes”.

El alcalde, José Mazarías ha querido salir al paso en apoyo de la concejala y alega que “ya se ha explicado hasta la extenuación… la oposición conoce todo el expediente. Cada semana nos seguimos encontrando con la repetición de acusaciones, que son graves, pero que siempre esconden el adjetivo de presuntos“, contesta el regidor.

La única intención de estas declaraciones es la de “seguir generando ruido, y que la portavoz del PSOE siga apareciendo en los titulares de prensa para satisfacer su propia frustración, por no seguir siendo alcaldesa”. “Es una polémica que no tiene más recorrido y que por lo menos yo no voy a colaborar en mantener viva ni un minuto más“, afirma Mazarías.

El alcalde ha sido rotundo al afirmar que “en esa obsesión al ataque del equipo de gobierno, los socialistas se están demostrando expertos en ‘estirar el chicle’ y mintiendo. Lo hacen reiteradamente con tantos temas con los que llevan insistiendo mucho tiempo. Aquí algunos: Sobre los infundios de los sueldos de los concejales, que les recuerdo se retiró del pleno. Mentira. Lo hacen con la reforma de los despachos de la alcaldía, que jamás se han realizado. Mentira. Lo hacen con ataques sistemáticos con varios tenientes de alcalde, si trabajan, si no trabajan, la demostración es evidente. Otra mentira. Lo hacen con que el alcalde, que dicen que cuenta con no sé cuantos guardaespaldas a sabiendas de que es falso, que sólo hay un único conductor. Y ahora insisten con el intento de arrojar dudas sin fundamento sobre los contratos de la pasada Navidad. Es otra mentira. Mentiras y medias verdades. Esta es la forma de hacer oposición del PSOE”

“Ya está bien.. Si son presuntos delitos la justicia estará encantada de dar su veredicto”, remata el alcalde.