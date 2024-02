15 Comments

El grupo municipal del PSOE ha exigido hoy la inmediata dimisión de la concejala de Turismo, Milagros Escobar, “ante el cúmulo de irregularidades y despropósitos detectados en su caótica e irresponsable gestión del mercado navideño y del resto de programación asociada al Paseo de la Navidad. La concejala Milagros Escobar no puede permanecer en su actual responsabilidad de Gobierno a la vista de su manifiesta incapacidad de gestión, que ha tratado de sortear sin mucho éxito, primero con mentiras y después con excusas y justificaciones vacías”.

“Ha quedado demostrado que adoptaron decisiones en contra de los informes técnicos con tal de llevar adelante, y a costa del bolsillo de los segovianos un Paseo de la Navidad que ha sido todo un auténtico fiasco, pese a que desde el PP aseguró que ha sido todo un éxito”, explican los socialistas.

Aseguran desde el PSOE que “como máxima responsable de la organización del Paseo de la Navidad, la concejala Milagros Escobar debería explicar por qué no se pidió un informe técnico sobre las casetas situadas junto a la iglesia de San Martín. Estas se han instalado sin criterio técnico alguno, solo con el visto bueno de la concejala y el alcalde. No nos queremos imaginar que habría pasado en caso de mayores daños a los trabajadores y peatones que transitaban en ese momento por la Calle Real. No vale como explicación en ningún caso que ya se hicieron informes sobre el mercado navideño, pues únicamente se referían a las casetas del Paseo del Salón“.

Según indica el PSOE, en caso de que la concejala no presente su dimisión inmediata, el grupo socialista presentará en sede municipal una solicitud de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento que se ha seguido en la tramitación de estos expedientes. Esta es la única vía posible, aseguran los socialistas, una vez acabados los plazos para presentar un recurso en el juzgado de lo contencioso.

Este recurso implica que los técnicos municipales y habilitados nacionales del Ayuntamiento revisen si se ha seguido el procedimiento de autorización del uso del suelo y la contratación de los servicios complementarios al mercado de la Navidad de acuerdo con la ley.

Los socialistas aseguran por último, que en el decreto de alcaldía del 22 de noviembre se observan muchas incongruencias, como por ejemplo, “que se indique que la empresa que solicita organizar el mercado deba asumir los gastos vinculados a las instalaciones y consumo eléctrico, pero en la página siguiente se acuerde que es el Ayuntamiento quien deba pagar ese gasto sin justificación alguna.”