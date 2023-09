Feijoo no manda ni en el PP ni en España

Como politólogo, reconozco que me cuesta entender la estrategia que sigue Feijóo desde que llegó a Madrid, pero lo que desarrolla desde el 23 de julio, fecha de las elecciones generales, honestamente creo que descoloca a todo el mundo, fundamentalmente a sus compañeros de partido y a un número importante de ciudadanos. En su exposición pública demuestra no tener proyecto de país y ser un líder “flojo y volátil”, fácilmente influenciable.

Salvo que no tenga los apoyos internos para marcar estrategia política propia, está demostrando ser un “líder con pies de barro” que no manda en el PP y que se ve obligado a variar continuamente de posición. Realmente se equivoca más que una “vieja escopeta de feria”, así que no quiero pensar lo que haría como Presidente. Por detrás esta “la mano que mece la cuna”.

Obligó al Jefe del Estado a nominarle como candidato a la Presidencia del Gobierno, cuando sabía que no tenía los apoyos, ni les podía conseguir para ser investido, dicen que por el síndrome Cs en Cataluña, pero se ha achicharrado solito. Pidió más de un mes de tiempo a la Presidenta del Congreso para poder negociar con los grupos y resulta que llevamos varias semanas sin ninguna novedad, salvo que apostó por negociar con Junts (los independentistas catalanes), generando lio en su partido de Cataluña y finalmente ha reconocido que se han sentado, pero no consiguieron nada. Es decir, si el PP negocia y se sienta con independentistas, es por el bien de España, pero si lo hace el PSOE, “se rompe España”, aunque todos vivimos bajo mandato del PP los referéndums ilegales y la declaración unilateral, lo que supuso el mayor riesgo en muchos años. El viejo mantra de la derecha que ya no cuela, unido a la utilización de ETA y menos después de escuchar a Aznar intentar dar lecciones y dar “la última patada en el trasero de Feijóo”, obligándole a convocar una movilización antes de someterse a la investidura los días 26, 27 y 29 de septiembre. Resumen: ya verbaliza que se conforma con ser jefe de la oposición, si le dejan los que mandan en su partido, para seguir con sus sobresueldos. ¡Qué lástima!

Por cierto, qué raro que el PP nunca pida movilización ciudadana para defender la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, el SMI, la revalorización de las pensiones, medidas contra el cambio climático, la apuesta por la ciencia, los bonos transportes, bonos culturales, viviendas dignas, políticas de juventud o los derechos sociales en general. Mi ironía en este caso, es patente, ya que tengo claro que no son sus prioridades, la verdad es que “desgasta mucho defender a los poderosos”.

Pero me detengo unos instantes en Aznar, para recordar como consiguió su investidura de Presidente del Gobierno en 1996, ya saben el famoso pacto del Majestic: Cesión del 30 % del IRPF, Supresión de los gobernadores civiles, cesión gestión puertos, la Guardia Civil de Tráfico desaparece de Cataluña, traspaso del INEM y políticas activas de empleo, desarrollo modelo policial catalán, Ley normalización lingüística, que afectó al castellano, participación diseño formación profesional, el indulto a quince terroristas catalanes de Tierra Iure y a narcotraficantes, etc. Recuerdan el famoso resumen: “hablamos catalán en la intimidad”, pues eso lo resume todo.

Sin dejar de recordar, que nos metió en una guerra ilegal en Irak, nos engañó con la autoría de los atentados del 11M en Madrid, para meter a ETA en la ecuación, ya saben ese “movimiento vasco de liberación” que decía Aznar, acercó 547 presos de ETA estando activa, gestionó de forma terrible el Prestige, privatizó 52 empresas por más de 30.000M€, se opuso en su momento a la Constitución de 1978 (bueno como AP en su momento, aunque luego se quieran apropiar de ella), las negligencias en el accidente del Yak-42, etc. podría seguir, pero el resumen es que no puede dar lecciones de nada, más bien, su silencio debería ser su penitencia.

Todo el ruido que imprimen, impide visionar con calma, noticias muy importantes, como que la UE aumenta las previsiones de crecimiento para España en 2023 y 2024, que doblará la de Europa, la inflación es de las más bajas en Europa, el desempleo sigue mejorando, el Tribunal Constitucional no acepta el recurso del PP a la Ley de Eutanasia, los gobiernos autonómicos del PP y Vox, rebajan impuestos a los poderosos y a la vez eliminan la gratuidad universal de los comedores escolares, eliminan concejalías de igualdad o siguen despreciando el termino violencia de género, siguen bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace casi 5 años, etc. Queda mucho por hacer y eso es lo que espera la gente.

La recordada portada del periódico ABC, del 19 de octubre de 2017, donde indicaba que el por entonces Presidente del Gobierno, M. Rajoy ofrecía amnistía a cambio de elecciones legales en Cataluña, proponiendo a Puigdemont suspender el 155 y salir indemne políticamente si aceptaba no declarar la independencia, ha evidenciado lo que es la derecha en nuestro país. Sin tener encargo del Rey para intentar una investidura, Pedro Sánchez, ya que primero debemos votar en el parlamento la de Núñez Feijóo, ya es foco de todo tipo de exageraciones, insultos, barbaridades, manipulaciones y además sin nada tangible encima de la mesa para opinar. ¿Se acuerdan cuando Abascal, el “socio siamés” de Feijóo propuso en campaña electoral llevar tanques a Cataluña?, claro eso era una broma.

La realidad es que la derecha lleva muy mal, si la gente no les vota, y no pueden estar en el gobierno y si nadie les apoya buscan otras acciones de deslegitimación del tipo que sea. Son así de demócratas.