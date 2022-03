5 Comments

No es fácil ver el primer libro impreso en España, el Sinodal de Aguilafuente. Rara vez se exhibe en la Catedral de Segovia, en cuyos archivos se redescubrió en 1930 y donde permanece en caja fuerte, celosamente guardado por la diócesis de Segovia, que en las últimas décadas no ha permitido salidas del incunable (la última fue en 2004) alegando la debilidad del papel y la necesidad de no someterlo a cambios de temperatura.

Para la gran mayoría de los aficionados a la bibliografía, la muestra Incunabula, que del 21 de abril al 23 de julio se desarrollará en la Biblioteca Nacional con motivo del 550 aniversario de la imprenta en España, será pues la ocasión de conocerlo. Muestra comisariada por María José Rucio y el segoviano Fermín de los Reyes, ahí tendrá un lugar de preferencia el Sinodal, el que marca la efeméride, junto con alguno de los incunables más raros de España y del mundo. Así, junto a la obra editada en 1472 por Juan Paris, estará uno de los primeros libros impresos, el Catholicum, editado en Maguncia en 1460 y atribuido al mismísimo taller de Gutenberg. También algunos de los primeros ilustrados, como el Fasciculum temporum (Sevilla, 1480), el primer libro español con grabados, o el mapamundi de la Cosmographia de Pomponio Mela (Salamanca, 1498). Todos ellos, salvo el Sinodal, propiedad de la Biblioteca Nacional.

Entre otros aspectos, la comisión territorial de Patrimonio autorizaba el préstamo temporal de Segovia a Madrid con las medidas de conservaci´ón implicadas, como que la temperatura a la que estará debe ser de +/-3 15 grados, por ser esa la temperatura media del libro en su depósito catedralicio, o la humedad relativa, que debe ser aproximadamente del 60%. También le perjudica la luz por lo que en la exposición se recomiendan luminarias que no aporten radiación ultravioleta o infrarroja.

Asegurado en 8M€, el libro en si mismo no es especialmente espectacular. Siguiendo la costumbre de la época trataba de imitar una tipografía cancilleresca sin la menor concesión al ornato. Otro cantar es su importancia histórica, clave en la introducción de la imprenta en Castilla, o el contenido, fuente de primera mano para conocer la realidad de la iglesia castellana en la Baja Edad Media. Sufragado por el que fuera obispo de Segovia Juan Arias Dávila, deseoso de “poner orden” en la vida de sus sacerdotes.