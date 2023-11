4 Comments

El pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobó este viernes la propuesta del equipo de gobierno de Mazarías para realizar una modificación presupuestaria de 1,3 millones de euros. El objetivo es hacer frente a los gastos previstos destinados a proporcionar financiamiento a varios proyectos en la ciudad y cumplir con los plazos establecidos para su realización. Entre estos proyectos se incluye la peatonalización de Blanca de Silos, entre otros.

El dictamen fue aprobado con el respaldo de los 12 concejales del PP, la abstención de Vox y la oposición del Partido Socialista, IU y Segovia en Marcha, sumando un total de 10 votos en contra. La concejala Noemí Otero, de Ciudadanos, ausente en esta sesión plenaria debido a la hospitalización de un familiar, no pudo expresar su voluntad.

La concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, ha expuesto ante el pleno las ventajas de estas modificaciones, destacando la importancia de establecer un control interno para mejorar y agilizar la gestión de estos proyectos. Guillermo San Juan, portavoz de Segovia en Marcha, se ha expresado al respecto durante su intervención, argumentando que los recortes se realizarían en la propuesta del ascensor de San Millán, la cual el PP no tiene intención de llevar a cabo, destinando los fondos así liberados a otras iniciativas. San Juan ha acusado a Mazarías de pasar de ser “el alcalde del diálogo” a convertirse en “el alcalde del monólogo”.

Por su parte, Ángel Galindo, portavoz municipal de IU, ha subrayado que no pueden respaldar esta propuesta, argumentando que la eliminación del ascensor de San Millán, que podría estar construido en 2024, resulta más beneficiosa en comparación con un proyecto de parking en Los Tilos. Este último implicaría un retraso en la solución de un problema actual.

En su turno de réplica, Serrano ha respondido a San Juan que preguntó el por qué no se espera a los presupuestos de 2024, argumentando Serrano que el equipo de Gobierno no desean retrasar aún más la ejecución de estos proyectos. Serrano, además ha señalado que estos proyectos, supeditados a los fondos europeos, tienen una fecha límite que, de no cumplirse, podría resultar en la pérdida completa de la subvención. “No podemos permitirlo”, afirma de manera contundente Serrano, añadiendo: “Si es beneficioso para Segovia, debemos llevarlo a cabo”.

Durante los turnos de réplica, Esther Núñez de Vox ha abordado específicamente la supresión de ese carril bici en la calle Blanca de Silos. El PP alega que eliminarlo supondría incumplir la redacción del proyecto, con las correspondientes penalizaciones. Por el momento, no están dispuestos a asumir tal situación.

En el segundo turno, San Juan insiste en que la calle Blanca de Silos se convertirá en un parque de atracciones y que es “un corte de tráfico hecho a medida de intereses particulares e inmobiliarios”, algo que a José Mazarías no le ha gustado nada. En su turno de calidad, ha querido contestar a todos los grupos de la oposición.

Mazarías ha recalado la importancia de este proyecto para la ciudad y se sorprende cuando se habla de pelotazos urbanísticos y falta de previsión. Y responde a Clara Martín rebautizándola como “la pitonisa Clara”, insinuando que tiene una bola de cristal para prever lo que ocurrirá en Blanca de Silos. El alcalde ha finalizado su intervención diciendo: “Venimos a hacer propuestas valientes, y algún día tendréis que reconocer que fue un buen trabajo”.

Antes de iniciar el pleno, Mazarías anunció que debido a la ausencia de Noemí Otero, concejala de Ciudadanos, la moción presentada por su partido sería retirada, ya que no podía ser defendida. Esta moción instaba a poner en marcha de manera inminente el plan de rehabilitación integral de los polígonos industriales de Segovia.

Otras mociones

El grupo socialista presentó una moción precisamente para la retirada de la propuesta del equipo de gobierno sobre Blanca de Silos. Dicha moción no ha salido adelante gracias al voto de calidad del alcalde y con la abstención de Vox, que aún no está de acuerdo con la creación del Bulevar. La modificación presupuestaria incluía otros proyectos importantes que han situado al partido de Abascal en una postura neutra.

Por su parte, el concejal de IU Ángel Galindo presentaba una moción sobre la ordenanza municipal del arbolado, la cual ha salido adelante gracias al apoyo de todos los partidos políticos, con mención especial para Gabriel Cobos y el propio Ángel Galindo, quienes se han dado las gracias mutuamente por el fantástico entendimiento entre ellos.

Las mociones sobre la amnistía presentada por Vox y la defensa de la Constitución Española por el PP han sido aprobadas con la negativa del PSOE, IU y Segovia en Marcha.