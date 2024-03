5 Comments

El sector industrial debería ser el motor del desarrollo económico y social de la ciudad y provincia de Segovia. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Durante muchos años han surgido en nuestra provincia pequeños negocios industriales, con alguna honrosa excepción, de forma dispersa y sin una estrategia definida. El sector industrial contribuye hoy en día con el 14.3 por ciento de la riqueza provincial, con una escasa aportación al empleo. Desde el sector empresarial se ha atribuido este escaso desarrollo industrial a la falta de suelo, pero si bien este es un factor necesario, no es suficiente. De nada sirve disponer de más de 20 polígonos industriales dispersos en nuestro territorio si no somos capaces de atraer inversión y dirigirla hacia objetivos estratégicos. Esto requiere infraestructuras de calidad, bien localizadas, servicios logísticos de apoyo y un órgano de gestión que ofrezca solvencia técnica en el corto y medio plazo y sea capaz de atraer empresas, en lugar de dedicarse a cuestiones políticas. En una entrada anterior en este blog, de fecha 30 de octubre de 2022, titulada “Un consorcio para el desarrollo industrial de Segovia”, desarrollé las bases de lo que consideraba podría ser un plan industrial exitoso.

En estos días se ha reabierto el debate sobre el número y tipología de polígonos industriales necesarios en nuestra provincia para atraer inversión y reforzar su economía. Desde la Diputación se ha solicitado a los municipios que informen sobre el suelo industrial disponible, y el diputado responsable del área ha sugerido que “debemos centrar nuestros esfuerzos en unos 20 o 22 polígonos, y ayudar al resto”. Su intención es atraer empresas medianas de 15 o 20 trabajadores y centrarse en el apoyo institucional de los polígonos más importantes, no sin antes consultar con las fuerzas vivas institucionales del ámbito empresarial y sindical. Esto refleja una falta de avance significativo en el enfoque. Apoyar el desarrollo de pequeños talleres industriales y salir del paso aparentando estar comprometidos con el tema no es suficiente. Es similar a lo que hace la Junta cuando anuncia la necesidad de un Plan de Fomento Territorial y subvenciona a patronales y sindicatos para recabar información, como si se tratasen de consultores expertos en la materia, y al mismo tiempo, anuncia una inversión de 6,5 millones de euros para un futuro polígono industrial en Abades, para competir con el polígono industrial de la vecina localidad de Valverde, a 9 kilómetros de distancia, y así reforzar su poder político. Todo un ejercicio de coherencia.

Para tener cierta garantía de éxito y evitar los errores del pasado, es necesario planificar y ejecutar el proceso de manera ordenada. Las ideas propuestas por FES y UGT son sin duda más sensatas que el dislate institucional anunciado. Para el desarrollo industrial de Segovia, es crucial aprovechar su cercanía a dos grandes mercados, Madrid y Valladolid, y aprovechar la comunicación que aportan las importantes infraestructuras viarias que forman parte de la red radial del Estado (AP-1; AP-61; AP-601 y AP-6) y surcan la provincia. La inversión y localización de grandes industrias deben permitir un desarrollo equilibrado y sostenible, evitando el problema de la despoblación y asociándose con estas infraestructuras. Atraer inversión requiere proyectos atractivos, rentables económicamente y con una ubicación que satisfaga tanto las expectativas empresariales como los retos sociales e institucionales de la provincia. Se necesita un plan técnico ambicioso y gestionado por profesionales, no por personas que se dedican temporalmente a la política. Por lo tanto, es necesaria una institución técnica, preferiblemente subcontratada, que actúe como motor e impulse el desarrollo, bajo las directrices de un Plan de Desarrollo Industrial establecido por los órganos competentes en la materia. De lo contrario, nos arriesgamos a enfrentarnos a fiascos como el del CAT, llenos de buena voluntad en su origen, pero con escasa o nula reflexión para su desarrollo. Los resultados están a la vista.

En lo que respecta al número de polígonos industriales, sus características y ubicación, es fundamental determinar en primer lugar el mix-estratégico de empresas en las que se quiere apostar. No es lo mismo tener un polígono para talleres industriales de 15 o 20 empleados que localizar empresas con 2.500 empleados y sus industrias auxiliares, junto con servicios de apoyo logístico, como parques de viviendas y mano de obra especializada. La ciudad y su entorno debería contar con un gran polígono industrial con conexión ferroviaria que permita la conexión con los puertos marítimos. En esta línea, Prado del Hoyo y Valverde deberían seguir este modelo. Resulta difícil comprender el énfasis de la Junta en el polígono de Bernuy o el ya mencionado de Abades, cuando el desarrollo de los dos principales es incipiente y de futuro incierto, lo que pone en juego un exceso de capacidad infrautilizado. El corredor de la AP-601 debería albergar grandes industrias en dos polígonos principales, uno en Cuéllar y otro en Carbonero. La A-I, como entrada a Madrid, debería concentrar el soporte logístico de las mercancías del norte, apoyándose en Boceguillas como centro estratégico, y considerando un futuro desarrollo del ferrocarril en la línea de Aranda, aunque la alta inversión hace que este proyecto esté más cargado de sueños que de posibilidades reales. En la AP-6, por las mismas razones que la A-1, se debería promover el área de El Espinar, y recuperar Villacastín cuyo polígono ha sido un gran fracaso desde hace tiempo, siendo el mejor ejemplo de lo que no se debe repetir en otras áreas de la provincia. Por último, para completar el equilibrio provincial asociado a zonas o polos de desarrollo, hace falta la localización de empresas en un eje transversal que conecte la AP-6 y la AP-1, pasando por Nava de la Asunción, Cuéllar y Cantalejo. Esta es una zona interior de difícil desarrollo que requiere una visión diferente en la especialización de las industrias a localizar y en las características del suelo industrial. No se debe olvidar que la localización de los polígonos industriales y su dimensionamiento tienen un carácter instrumental.

Responder de manera consistente al desarrollo industrial de la ciudad y provincia de Segovia no es una tarea fácil. Para lograrlo, es crucial desarrollar un plan de acción que permita atraer inversión y talento de manera progresiva a lo largo de varios años, abordando así nuestro gran problema: la despoblación, y garantizando la sostenibilidad y riqueza de nuestro entorno medioambiental y patrimonial. Es fundamental no dejar esta tarea en manos de aficionados.