Se está acostumbrando el alcalde a vivir en el alambre y, en el caso del bulevar Blanca de Silos, le ha ido de un pelo recibir otro clamoroso revolcón, que sería el segundo de alcance después de que le tumbaran las liberaciones Esta vez el pitón no tocó carne pero paso por milímetros, un sinvivir.

Ha pasado que por una grave emergencia familiar Noemí Otero, de Ciudadanos, no pudo estar en el pleno, lo que le daba a Mazarías un “salvado” por causa mayor sino fuera porque, al final, en otra pirueta incomprensible de Vox, Esther Núñez ha cambiado in situ el no por la abstención. Tras sostener que no le gustaba el proyecto, y al parecer gratis, sin contrapartidas del equipo de Gobierno, le ha bastado venir a decir que, bueno, si el alcalde dice que quedará bien, se abstiene el grupo. Y claro, el alcalde ha dicho que quedará bien.

Un caso curioso el del futuro bulevar. En líneas generales parece necesario adecentar esa calle, hoy gris y como setentera. Pero “adecentar” quiere decir quitar los aparcamientos, reducir el paso de coches a los de vecinos y servicios, y estructurar el tráfico hacia José Zorrilla rodeando la Academia (o parecido), dejando 2 metros de calzada de un bonito asfalto coloreado bien perfilada de bolardos. Que es lo que se estila. Y todo por 1,3M€. La experiencia de otras muchas ciudades indica que no pocas veces estas actuaciones sirven como revulsivo comercial e inmobiliario, pero deja la incógnita de dónde aparcará la gente.

Este es el tema. Los comerciantes y hosteleros viven acongojados porque raro debe ser el día que algún cliente no les suelta el tradicional: “qué difícil es aparcar por aquí”. Hacen números; si es difícil ahora, sin las 70, 80 o 100 plazas actuales (por más que el alcalde asegura que dotará esas plazas en “espacios próximos”), pues dentro de un año… Muchos vecinos tampoco ven alternativas para estacionar. Y ante la duda cunde el no. Opino que si bien a la luz de lo acaecido en otras partes la intervención puede traer cosas positivas (vamos, lo normal es que la calle gane atractivo comercial y residencial), entiendo el miedo del comercio a perder paso y del vecindario a renunciar a la comodidad de un párking gratis en los aledaños del portal. Pero advierto que lo suyo es que a poco que saquen los coches, la calle mejorará, espacios como Santa Eulalia cobrarán el protagonismo que merecen. Tal vez los vecinos se animen a pintar y mejorar las fachadas. El espacio ganará atractivo comercial.

Pero esa es la teoría, la realidad es que la gente somos reacios al cambio. Los que no lo son, desde luego, son los partidos. No entremos en lo de Vox, que cambia de parecer según los dos ediles bajan a tomarse un café. Ahí tienen a IU, no ha tanto paladín de las peatonalizaciones que se opone a esta aduciendo que es mejor un ascensor en el salón. Valiente argumento y todo un cambio de paradigma. Como también parece haber cambiado de paradigma Guillermo San Juan, que no hace tanto hablaba de templar el tráfico y hacer un convenio con la UVA y ahora sostiene que la intervención solo beneficia “oscuros intereses inmobiliarios”. Supongo que se refiere a que todo el plan de actuación de la Casa Buitrago cobra ahora una nueva dimensión. Pero si realmente sabe algo que nosotros no, pues que nos lo filtre (a los periodistas nos gustan las exclusivas). De otro modo, la impresión que me llevo es que a Segovia en Marcha no le gusta que se revaloricen solares y viviendas, que según ellos lo mejor que le puede pasar a un barrio es que se pudra bien podrido de manera que el entorno se deprecie y así será más barato vivir allí. Y cambia el PSOE, por más que diga Clara Martín ahora que no que no. Ellos también planteaban una solución parecida para la calle en su programa electoral.

Como el PP, que también ha cambiado, de enemigo de las peatonalizaciones a gran valedor. De donde queda clara una sola cuestión, es muy fácil hacer oposición, no tanto gobernar.