15 Comments

La Agencia de Inteligencia Artificial se nos ha presentado como un instrumento más para mitigar los efectos de la despoblación, al igual que otros organismos de naturaleza pública afines como pueda ser el Centro de Innovación y Tecnificación para la Formación Profesional. Si vienen, serán bienvenidos, no les vamos a hacer ascos. Permitirían crear un determinado número de puestos de trabajo directos en la ciudad, y unos pocos indirectos. El asentamiento de órganos de carácter institucional con empleo público o cuasi público no son la solución al déficit de industrialización que tiene nuestra provincia y el resto de la comunidad. La apuesta desde el ámbito institucional por este tipo de soluciones demuestra la ausencia de proyectos alternativos capaces de dar repuesta en la ciudad y provincia al éxodo juvenil, la creación de empleo de calidad y a la despoblación. Ni Junta, ni Ayuntamiento tienen, ni tendrán un proyecto industrial alternativo a corto y medio plazo. Su desarrollo e implantación requiere tiempo e ideas que puedan cristalizar. No han hecho los deberes y de este fallido proceso hay que aprender una lección: la senda que marcan ciudades como La Coruña o la Xunta de Galicia.