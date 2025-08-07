7 Comments

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización correspondiente a la unidad de actuación única del sector UZD-R-09-R, conocido como SG-20, colindante con la zona comercial del Luz de Castilla. Con esta aprobación, los propietarios de los terrenos podrán iniciar las obras de urbanización de esta área, que cuenta con una superficie edificable de 19.000 m². El proyecto de actuación, aprobado previamente, contempla la creación de un parque de medianas superficies para equipamientos comerciales.

5 nuevos funcionarios

El consistorio también ha dado luz verde al nombramiento de cinco nuevos funcionarios de carrera, tras superar los correspondientes procesos selectivos, mediante el sistema de oposición libre.

En concreto, se trata de tres mujeres y dos hombres, que ocuparán los siguientes puestos: una plaza de psicóloga, una de técnico de obra civil, dos plazas de arquitecto técnico y una plaza de administrativa de almacén.