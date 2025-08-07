7 Comments

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización correspondiente a la unidad de actuación única del sector UZD-R-09-R, conocido como SG-20, colindante con la zona comercial del Luz de Castilla. Con esta aprobación, los propietarios de los terrenos podrán iniciar las obras de urbanización de esta área, que cuenta con una superficie edificable de 19.000 m². El proyecto de actuación, aprobado previamente, contempla la creación de un parque de medianas superficies para equipamientos comerciales.
5 nuevos funcionarios
El consistorio también ha dado luz verde al nombramiento de cinco nuevos funcionarios de carrera, tras superar los correspondientes procesos selectivos, mediante el sistema de oposición libre.
En concreto, se trata de tres mujeres y dos hombres, que ocuparán los siguientes puestos: una plaza de psicóloga, una de técnico de obra civil, dos plazas de arquitecto técnico y una plaza de administrativa de almacén.
7 agosto, 2025
Colindante con el centro comercial es donde tenían que haber puesto la estación del AVE y no en medio de la nada como han hecho.
7 agosto, 2025
La estación del AVE fue inaugurada en 2007, tu queja llega con 18 años de retraso. Ponte las pilas, An-to-nio.
7 agosto, 2025
No soy yo el que se tiene que poner las pilas. Eso díselo a los politicuchos que decidieron ubicar la estación en el monte al quinto pino contra toda lógica.
7 agosto, 2025
¿Pero Antonio, cuánto tardará en llenarse de casas el entorno de la estación? Segovia será la futura gran ciudad de Castilla y León. Tiene todas las papeletas para que sea así.
8 agosto, 2025
Pues llevamos 18 años y cuando sales solo sigue habiendo vacas y prados. Muy bucolico…
8 agosto, 2025
Nordeste en 18 años que lleva la estación ya vemos lo que ha crecido la ciudad: cero patatero, ni hacia la estación del AVE ni hacia ningún sitio.
Había que pedir responsabilidades a los que decidieron ubicar la estación en el quinto pino en vez de junto a la ciudad.
8 agosto, 2025
jajaja que chiste. en 20 años no se ha hecho y se van a construir ahora?