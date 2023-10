5 Comments

“A alguien se le ha olvidado el CIDE” dice Mazarías. Y no le falta razón, o quizás es que entre unos y otros se van pasando la patata caliente. Como en el Gran Prix. El caso es que según Mazarías el caso evoluciona favorablemente, y no es para menos, ya que sólo queda lo que él ha llamado una “tramitación administrativa” y el “recibimiento” del edificio. Y cuando hablo de ‘recibimiento’, no me refiero que el CIDE llame a la puerta del consistorio para presentar sus respetos. Más bien, es una terminología que se emplea en urbanismo para decir que ‘una vez que se termina una obra, el constructor hace entrega de la misma al promotor, y es aceptada por éste último’. He ido a google a mirarlo. Discúlpenme, urbanismo para dummies.

A todo esto, Mazarías ha instaurado una nueva mesa de trabajo. Posiblemente, la frase más utilizada durante los últimos meses en el Ayuntamiento. Lo que sí han podido desbloquear es alguna situación sobre documentación de “una fase que no aparecía por ningún sitio”, eso, o estaba de parranda.

Pero las cosas van bien. O no. Y es que aún no hay noticias desde Madrid, o porque el fax no funciona o porque Segovia ya no interesa para el inmortal Sánchez. Decidan ustedes mismos. El alcalde afirma, por activa y por pasiva, que se han puesto en contacto con el Ministerio, y la respuesta es que “con Segovia no tienen ningún tema pendiente”. No soy un detective de la Gran Manzana, pero pensaba que nadie se había puesto en contacto con Segovia y que desde Segovia, no habían conseguido ponerse en contacto con Madrid.

Compromiso de Pedro ‘soy Presidente del Gobierno’ Sánchez, hay. O había claro está, cuando gobernaba el Grupo socialista en la ciudad. Ahora, ya no sé si tanto.

Y por aquí aparece Clara Martín, diciendo en rueda de prensa que resulta que a ellos, sí les cogen el teléfono. A través de Aceves por supuesto, socialista de pro, que tiene linea directa con el Ministerio. Y aquí viene el dato: el Ministerio, según el PSOE, están esperando que los populares ‘recepcionen’ el edificio (a partir de ahora la utilizaré en mi vida diaria) y así poder iniciar las actividades pertinentes que se tienen en mente para el edificio, entre las que se encuentra el CITAR (Centro Nacional de Formación Profesional). Lo he buscado en google. Discúlpenme de nuevo. Acrónimos para dummies.

Y para los que anden igual de perdidos que Justin Bieber en un concierto de Rosendo, os lo explico muy rápidamente. A Mazarías no le hacen casito desde el Ministerio, y a Martín, que sí le hacen casito, ya no forma parte del gobierno municipal, y no quiere apuntar un tanto a su rival. ¡Acabásemos!

Aún así, en mi infinita ignorancia, creo que me empiezo a encontrar optimista con esto del CIDE. cómo que ya se ve ‘algo de luz’ al final del túnel. Un humilde redactor propone que el día de la inauguración se declare fiesta local. Con queso y vino para los 70 primeros. La situación lo requiere.