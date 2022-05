6 Comments

Los que somos de ahí no lo notamos pero la gente habla raro en Alcarràs. Además del acento occidental, va cargado de expresiones rurales muy pintorescas, los viejos del lugar siguen usando el “vatros/natros” por el preceptivo “vosaltres/nosaltres“. El “mecagondèu” es un arte en el Baix Segre, se usa en mil contextos, desde la admiración máxima a la reprobación absoluta. Son los Marcel Proust de la blasfemia, y no por nada; en estos pagos no había señoríos y durante siglos fueron los curas (del Cabildo, de San Juan de Jerusalén) los que cobraban el voto.

Tierra baja es la Terra Ferma. Entre los 100 y los 200 metros de altura, con un tossal por cumbre, el Montmaneu, de 465 metros (nuestro Everest local). Donde sestean copiosos ríos procedentes del Pirineo (“la montaña”, para los del llano). Siempre hubo frutales (¡y que frutales!) en esta parte del Sur de la provincia de Lérida, donde me crié. Pero el boom de la fruta llegó en los años 50. En una década aquello se transformó y del Cinca a Balaguer, un cuadrado de unos 50 kilómetros por lado, se generó el paisaje que vemos hoy bajando la A-2 por las pendientes de Fraga, un mar de frutales. La mejora en los transportes, la mecanización, las cámaras de frío, las cooperativas, los ramales del Aragón/Cataluña posibilitaron sustituir cultivos de menos valor añadido por peras, manzanas y, sobre todo, melocotones, que en Alemania alcanzaban precios de escándalo. De Alcarràs los capitalinos decíamos con envidia: “es el pueblo más rico de Europa“.

Dando lugar a una forma de vida de marcada personalidad. El torrero. En el resto de Cataluña son masías, pero allí son “torres”, casas de tocho, modernas, impersonlemente personales, funcionales sin concesiones al diseño y anexas a almacenes y al “tros” (literalmente, el trozo, las tierras). Balsas de riego convertidas en piscinas. Para los niños de ciudad, los domingos de verano eran allí un paraíso con olor a fruta, fertilizantes, sulfatos, cequia, y aromas de llangonissa a la brasa precedidos por caracoles (y aquí una precisión de conaisseur, en Lleida se comen los cargols a lo loco y de tres maneras; a la llauna, el más característico; a la gormanta -los que me hace mamá cuando voy a verla-, y a la brutesca, que es el más raro y el que sale en la película, con los caracoles colocados boca abajo -a la llauna es boca arriba- en una baldosa cuajada de sal, se cubren de paja, se quema la paja, y listo, parece fácil pero no). (Sigo: es como un mejillón ultrasalado de sabor incierto, no siendo que lo reboces de allioli, que no se puede comer con agua (en serio), de manera que una “cargolada” quiere litro y medio de vino por cabeza, cervezas antes y whiskazos después, lo que convierte estas comilonas en las más divertidas del mundo.

Siendo yo de allí comprenderán que la película de Carla Simón, Alcarràs, me ha emocionado. La directora toma secuencias de ese estilo de vida y los inserta sobre un arco argumental de una familia condenada a perder las tierras al final de la temporada (el año en el Baix Segre termina y empieza en Septiembre). Es como un documental pero cargado de imágenes superpotentes y con una yuxtaposición de escenas tan ágil que la película no pesa. Totalmente recomendable.

Alcarràs pueblo es feo de la muerte. Es tan feo y anodino que hasta te parecerá único. De hecho para la película se fueron a filmar, creo, que a Maials. Hoy es un espacio en transición; le ha pasado como a Palazuelos, miles de urbanitas conviven con unos centenares de autóctonos torreros. Dentro de 20 años no quedarán torres o lucirán una placa AT para que los urbanitas se desfoguen durante los puentes.

Y de esto es de lo que nos habla también la película, y que es completamente extrapolable a cualquier comunidad agraria. El fin de la agricultura familiar y su sustitución por SL, centrales fotovoltaicas o, directamente, nada.

La fruta, como los chotos o “las tierras” en general, era un negocio familiar que abarcaba tres generaciones. El abuelo era el de los tratos y el huerto, el padre el gestor, el hijo el que se curraba lo duro desde que llegaba al volante del tractor. En la casa tres cuartos de lo mismo pero con las mujeres al cargo de absolutamente todo lo demás. Al niño se le daban las tierras y a la niña, “estudios”, o casaba con un torrero y se repetía el esquema. Es parecido a la manera como se llevaban y aún se llevan tantos bares, con toda la familia arrimando el hombro con uno cotizando los Autónomos. La película también habla excepcionalmente bien de eso, de las dinámicas familiares en estos entornos.

Pero llegó un día que los márgenes se ajustaron, Alcarràs dejó de ser “el pueblo más rico de Europa” y en Alemania ya entraba fruta de Aragón, de Badajoz, de Chile y de Perú. Con el euro -aunque la cosa ya venía de antes- los precios se estancaron en tanto subía todo lo demás, hasta los jornales de los temporeros morenos subían. Así que el plus que daba trabajar a tiempo completo en los bancales se fue esfumando año tras año. Una modesta familia de ciudad ganaba igual con las mujeres limpiando casas y los hombres en el tajo o reponiendo en el Carrefour, pero con horarios y vacaciones, y sin riesgos de que una tempestad de pedrisco te obligará a ampliar la hipoteca diez años más. Los chicos dejaron de ser los ricos del instituto, hasta los había que, para sorpresa del abuelo, preferían estudiar una carrera que irse al bancal, y de la carrera a la ciudad. Las familias pasaron de cuatro hijos a dos y luego a ninguno.

Alcarràs es el paradigma de cualquier pueblo. El adiós a la agricultura como una forma económica familiar. Segovia, en diez años, ha perdido casi un 20% de agricultores y un 13% de la superficie cultivada. Pasa en toda Europa, y es por eso que en Berlín le han dado a Simón un Oso de Oro. En los 70, una manera muy leridana de morir era cayendo con el coche al canal volviendo de una cargolada (en verano) o, también volviendo de una cargolada, empotrado en un peral entre nieblas descomunales (en diciembre). Esas mismas nieblas que evitan la helada y mantienen húmedo el árbol durante el invierno. Ahora los traidores de los Mossos te empapelan por conducir con dos botellines en el cuerpo y ya nadie se muere así (bueno, alguno). De todo esto, en unos años, solo quedará, pues, esta película de Alcarràs y, con suerte, la comida.