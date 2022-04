6 Comments

Ya tenemos presidente de la Junta de Castilla y León. El lunes tras seis horas de debate el pacto de Vox y PP certificó a Alfonso Fernández Mañueco como dirigente de nuestra Comunidad para los próximos cuatro años (si no existe un “divorcio” antes) tras más de 100 días de gobierno provisional. Un pacto que ha trascendido nuestras fronteras y no solo las de Castilla y León, sino las de España con un Donald Tusk, presidente del PP europeo, que calificó el pacto como “una triste noticia”. Quiso además la casualidad y el destino que el debate de investidura de Mañueco se produjera un día después de los resultados franceses con una Marine Le Pen que disputará a Macron la presidencia de Francia. No tardaron la mayoría de fuerzas políticas francesas en aplicar el denominado “cordón sanitario” para que sus votantes optaran por Macrón en segunda vuelta y alejar a la extrema derecha francesa de dirigir el país, algo que ,sin duda, afeó aún más el nuevo matrimonio del PP y Vox en Castilla y León.