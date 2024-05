8 Comments

El Pleno de la Diputación de Segovia del mes de mayo ha dado inicio, de nuevo, con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género y continuado con la aprobación de la Memoria para el establecimiento del Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que ha contado con los votos a favor del grupo popular y la abstención del resto de diputados. El portavoz del grupo socialista, Máximo San Macario ha expresado su alegría porque “han subsanado esos múltiples errores que cometieron” y, aunque ha catalogado el documento de “infinitamente mejorable y fruto de la improvisación” se ha congratulado de que “quita los bomberos voluntarios”. Ante esta intervención, el presidente, Miguel Ángel de Vicente le acusaba de “chapotear en la memoria” y de olvidarse de decir que “todo surge porque el gobierno socialista de la ciudad abandonó y chantajeó a la provincia, multiplicando por cuatro el convenio existente, provocando que los pueblos tuvieran que estar sometidos a la consideración que tenga el ayuntamiento en la renovación”. Con todo y esto, ha continuado Miguel Ángel de Vicente, “hemos creado un servicio con garantías, guiados en todo momento por los técnicos, construyendo dos parques que es a lo que nos comprometimos y, además, hemos incrementado las inversiones en los pueblos y las prestaciones a los vecinos”.

A vueltas con la memoria histórica

Tras completar el orden del día con otros asuntos ordinarios, ha llegado el turno de mociones. La primera de ellas, presentada por el grupo socialista en relación a la creación de una Mesa Provincial Agraria y otras solicitudes a la Junta de Castilla y León en apoyo al sector primario.

La segunda moción, igualmente socialista, reclamaba el rechazo al proyecto de la Ley de Concordia que se tramita en las Cortes de Castilla y León, por ser una ley que “intenta negar la historia”, tal y como ha manifestado Máximo san Macario. Desde Voz, el portavoz Pedro Varela ha acusado a “socialistas y comunistas” de creerse “en posesión de la verdad” queriendo “imponer su verdad histórica” y ha explicado que esta Ley de Concordia sólo pretenden “poner a todas las víctimas en el mismo plano, pues quienes pudieron serlo durante la Segunda República, merecen el mismo reconocimiento”. En la misma línea de oposición a esta moción, José María Bravo ha replicado las palabras del que fuera presidente socialista, Felipe González, asegurando que “prefiero ser hijo de la Democracia que nieto de la Guerra Civil”, acusando a los socialistas de traer esta moción al Pleno “abriendo heridas para rascar votos porque lo que quieren es que siga habiendo rojos y azules”. La moción no ha prosperado.

La tercera de las mociones a propuesta del grupo mixto – IU era la redacción de un Plan Provincial sobre adicciones, pues “la de Segovia es la única Diputación de Castilla y León que no tiene un plan de este tipo”, explicaba la representante de la formación, Ana Peñalosa. Respondía el presidente, Miguel Ángel de Vicente, mostrando su discrepancia con esta necesidad porque “la inexistencia de un plan no es sinónimo de ausencia de planificación y la ausencia de un coordinador, no significa que no se estén desarrollando acciones”.

La cuarta de las mociones, presentadas por el grupo popular con el fin de pedir al Gobierno de España que garantice un mayor número de plazas de funcionarios de administración local de habilitación nacional para los ayuntamientos de la provincia ha contado con el apoyo de IU y Vox, así como la abstención de los diputados del grupo socialista.