9 Comments

La política hace extraños compañeros… de grupo. La constitución de los plenarios del Ayuntamiento de Segovia y de la Diputación provincial planteará situaciones hasta ahora inéditas, al haber en ambos casos dos grupos que cuentan con un solo concejal, lo que según los reglamentos de ambas instituciones es un número insuficiente para formar grupo propio y obliga a unir a esas fuerzas minoritarias en grupos mixtos, por mucho que las fuerzas implicadas sean muy diferentes políticamente e incluso, antagónicas. En este caso están Ciudadanos y Podemos-Álianza Verde en la ciudad y, más inverosímil aún, Vox e IU en la institución provincial.

Atendiendo al Reglamento municipal, la organización del próximo Ayuntamiento de Segovia obligará a Ciudadanos y Podemos a inscribirse juntos como Grupo mixto y con ello, a compartir despacho municipal, auxiliar administrativo —o el personal que se asigne por acuerdo plenario en el inicio del mandato— y material, además de repartir entre los dos los tiempos de intervención en las sesiones de pleno, las comisiones y las asignaciones económicas a los grupos que se fijan al principio de cada mandato, con un componente fijo y otro variable en función del número de concejales que lo forma.

Tanto Ciudadanos como Podemos lograron un concejal en las elecciones del pasado domingo para el ayuntamiento capitalino, una representación insuficiente para formar grupo político propio ya que el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento fija un mínimo de dos ediles para lograr esa condición. El mismo Reglamento indica que “si varias candidaturas están formadas por un solo concejal se constituirán en grupo mixto”, que en este caso estaría integrado por los concejales, Noemí Otero y Guillermo San Juan.

Precisamente, el podemita se acogió en el anterior mandato a la excepción reglada de poder formar grupo con el nombre de su partido cuando sólo hay una candidatura con un solo concejal. Por otra parte, la denominación de “concejal no adscrito” se reserva exclusivamente a ediles que abandonen su grupo de procedencia, renunciando por ello a conservar la “marca” con la que concurrieron a las elecciones y también a la dotación prevista para los grupos.

Vox e IU

La situación es similar en la Diputación, donde el Grupo mixto implicará a los antagónicos IU y Vox —los diputados provinciales aún no han sido designados— que pueden rotar en la portavocía y repartirán los tiempos de intervención en los plenos. El reglamento provincial también fija la obligatoriedad de conformar grupos políticos, para los que fija un mínimo de tres concejales “con excepción del Grupo mixto”, que además, se lee, “quedará integrado por aquellos diputados que no se integren a algún grupo político en el plazo y no les corresponda ostentar la condición de miembros no adscritos”. Como ocurre en el Ayuntamiento, un “no adscrito” sólo puede serlo aquel edil que ha salido de su grupo de origen por expulsión o renuncia y por tanto, pierde sus siglas y nomenclatura originales.

En la administración provincial está reglado que se ponga a disposición de los grupos locales y despachos con medios informáticos y ofimáticos y una dotación humana de un administrativo a jornada completa para grupos con hasta cuatro diputados, que sería el caso del Grupo mixto de Vox e IU. (A los grupos de más de cinco miembros se les asigna un coordinador y dos administrativos y para los de más de doce diputados, un coordinador, un asesor y dos administrativos).

A la espera del pronunciamiento oficial, este viernes, de la Junta Electoral, sobre los resultados definitivos de las elecciones del domingo y el reparto de actas para diputados provinciales, todos los cálculos otorgan una amplia representación, de quince concejales, para el Partido Popular, ocho para el PSOE, uno para IU y otro más para Vox.

La Junta también tendrá que aclarar los resultados definitivos en los municipios del Real Sitio y de Valverde del Majano resolviendo la existencia en la APP del Ministerio del Interior para estos comicios de datos contradictorios con las actas de las demarcaciones citadas.