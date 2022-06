La crónica de la toma de posesión de Clara Martín como nueva alcaldesa de Segovia tiene dos partes: la mundana y la discursiva. La primera tuvo como “estrella invitada” a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que para quien no la conozca es una chica tirando a joven, fina, y que como el que canta temas para las oposiciones a judicatura, explicó que la cosa de la nueva audiencia de Segovia va muy bien, que pronto saldrán los pliegos para el mobiliario, y que su ministerio invierte mucho en Castilla y León. Llegó, entró al pleno, y al término, de cabeza al coche oficial secundada por Virginia Barcones y Lirio Martín. Vino y se fue, garantizando eso sí, que en breve el nuevo edificio tendrá banquillo de los acusados.

A su lado el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, quien siendo “tres” del partido ya estuvo en la primera toma de posesión de Luquero. Cómodo y relajado, López, diputado que fue por Segovia, todo un superviviente de la política, recordaba viejos tiempos con sus antiguos conmilitones, y ya en la grada de invitados, se mostró especialmente cariñoso con las dos hijas de la alcaldesa, haciendo de tío, vaya.

Entre los invitados, Andrés Ortega, de la FES, Miguel Ángel González, de Drylock, de los sindicatos, y la plana mayor del PSOE, con Aceves, Bayón y Barcones. Solo un alcalde del alfoz, el de Torrecaballeros, nadie de la Diputación y, por parte de la Junta, reducida la representación al mínimo vital, el delegado, José Mazarías. Explicaban en alcaldía que el pleno era público, razón por la que no hubo invitaciones formales aunque sí llamadas a los gabinetes… Normalmente, la Junta suele enviar a algún consejero, pero claro, con el lío que tienen en Valladolid lo mismo mandaban uno de Vox y… Tampoco ningún alcalde de anteriores corporaciones.

Total, las dependencias municipales no son especialmente grandes en el ayuntamiento segoviano, y a poco que se junten 20 en la Sala Blanca, habitual marco de las fotos oficiales, pues no hay cámara que los abarque.

Fue una ceremonia austera, dirigida por el alcalde en funciones, Jesús García Zamora, de apenas una hora de duración, y que terminó con la secretaria municipal dando cuenta de la renuncia al acta de concejal de Clara Luquero, que durante un par de minutos estuvo sentada como edil de a pie en el escaño que ocupara su sucesora. No hubo pincho institucional, ni interludios musicales ni parlamentos más allá del deparado por Martín. Todo lo más, Clara Luquero puso fin a 19 años de servicio municipal con un discretísimo piscolabis en el despacho de alcaldía (cabe pensar que el PSOE le prepara un homenaje más en tiempo y forma). Terminado el acto los concejales se fueron por donde habían venido. Las dos Claras y el concejal Merino se quedaron tomando una caña junto con familiares y amigos de la alcaldesa. No hubo parrandeo o, al menos, no consta. Más bien trabajo, que por la tarde Clara Martín estrenaba el cargo en San Lorenzo de El Escorial para presidir los actos de la Fiesta de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, que este año acoge el Sexmo de Casarrubios

El discurso

Normalmente, los discursos de toma de posesión de un nuevo alcalde marcan la hoja de ruta, más en este caso, con año y poco que tiene Martín para revalidarse como cabeza de lista de cara al 2023. En este sentido, y más allá de los tradicionales preámbulos sobre el servicio público y ser el alcalde de todos, destacaría tres temas: el marcaje a la oposición, los elogios a Luquero y a reivindicar la gestión realizada por el PSOE e IU, y “los retos que tiene Segovia”.

A Clara Luquero y a la labor realizada dedicó Martín el 30% de su parlamento. Significativo que para Martín la labor de Luquero puede resumirse como “el despertar de Segovia” (que así se titula el libro del anterior de la anterior, Pedro Arahuetes“. Literalmente Martín le dijo a Luquero : “Clara, tú has materializado ese despertar en Segovia”. No en vano la cesante ha sido su mentora política y así lo reconocía la nueva alcaldesa: “Hace cerca de cuatro años recibí tu llamada, querías que formara parte de tu equipo para la candidatura de las elecciones de 2019 y ¿cómo iba a rechazar esa oportunidad de trabajar con lo que más disfruto, el patrimonio histórico y el urbanismo, en mi propia ciudad? Tras unos días de reflexión familiar, te dije que si y sinceramente no me arrepiento. Como segoviana enamorada de mi ciudad, creo que nunca me habría perdonado el no haberlo intentado”.

A la oposición le dedicó un párrafo para reclamar respeto, les instó a arrimar el hombro, a plantear propuestas constructivas y a dejar fuera del ayuntamiento “la sobreactuación, el insulto y el ruido con el único fin de confundir a la ciudadanía”. No fue, pues, con los del PP y C’s, ni melindrosa ni especialmente cordial. Recordó a la Junta “los compromisos que tanto tiempo llevamos reclamando los segovianos” y dijo que estaría vigilante a “proyectos como son la ampliación del Hospital de Segovia, el Centro de Salud de Nueva Segovia, el Instituto de San Lorenzo, el plan regional para el desarrollo del Centro Logístico y Puerto Seco en Prado del Hoyo, el plan de fomento de la industria de nuestra ciudad, sin olvidar el ansiado Módulo de Atletismo Cubierto o la, más que necesaria, nueva Estación de Autobuses”.

Prado del Hoyo y fondos europeos

Y llegamos al quid de la cuestión. Si en 2014 Clara Luquero protagonizó un discurso muy político, cargado de referencias al feminismo, a lo público, a la cultura, a Machado, muy socialista en suma… los objetivos de Martín son bastante más concretos y que se pueden resumir en dar continuidad a los proyectos en curso para la “mejora y la transformación de Segovia”. Recuperar el sector turístico es una prioridad, y la otra es “diversificar la economía local a través de nuevos proyectos industriales y de modernización de la ciudad gracias al Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, y haciendo realidad el proyecto industrial de Prado del Hoyo“.

Problema, son dos proyectos que no dependen de Martín o al menos en modo alguno exclusivamente. Y ni eso la necesaria financiación, la madre del cordero después de todo. Una financiación, que de llegar, vendrá de la mano de fondos europeos. “Fondos que nos permitirán crear una ciudad más amable, que apueste por la regeneración urbana y la conservación de su patrimonio, donde la movilidad se adapte a los cambios que todos hemos de asumir para reducir los efectos del cambio climático… la mejora de la actividad turística fundamental para nuestra economía y que recuperen entornos excepcionales desde el punto de vista ambiental y patrimonial como son nuestros valles”, para terminar con una única alusión a la cultura, “que seguirá siendo uno de los emblemas de Segovia para nuestros vecinos y vecinas pero también para quien nos visite”, explicó. Puede leerse el discurso íntegro, de unos quince minutos (no muy largo para lo que son estas cosas) aquí.

Serena, tranquila y dominando el escenario, Martín solo se emocionó en la parte final, cuando se refirió a la familia para pedirles disculpas por adelantado por la nueva responsabilidad asumida.