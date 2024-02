Uno podría pensar que durante una pandemia, la tendencia natural es enfocarse en pensamientos negativos. Sin embargo, para Juan Manuel Méndez (1982), la perspectiva fue diferente. Él encontró placer en la lectura, y a partir de su imaginación, surgieron inquietudes, entre ellas, la de escribir.

Juan Manuel Méndez trabaja desde hace más de 15 años en los incendios forestales, siempre ligado a ello como bombero forestal y ahora como técnico en el puesto avanzado de mando en Ávila.

En agosto de 2021, vio cumplido su reciente sueño al autoeditar su primera novela, ‘Cuenta hasta diez’. Posteriormente, en diciembre de 2022, su segunda obra, ‘Contigo hasta el final’, vio la luz. ‘Juanma’ amablemente, nos descubre uno de sus rincones favoritos en el pueblo de Valsaín, y nos invita a revelar los encantos de sus dos novelas, las cuales tienen como temática principal el amor y los incendios.

De bombero forestal a escritor… ¿Cómo surgió esa necesidad?

En la pandemia coincidió que mis dos hijos ya eran un poquito más mayores, no necesitaban tanta atención, y dio pie a más tiempo libre. De ahí empecé la afición a leer, que la tenía un poco olvidada, y de leer a escribir no es que sea fácil, pero fue para mí un paso natural. Siempre he tenido mucha inquietud en la cabeza con historias, pero nunca me había dado por desarrollarlo en una novela.

Tus novelas…

Cuando terminó el confinamiento la historia del primer libro ya había tomado mucha relevancia y había desarrollado mucho material con una estructura mucho más clara y que tuviera un sentido. Fue en agosto de 2021 con muchos cambios en mi vida, entre ellos por temas profesionales mudarme con mi familia a Tenerife, cuando por fin pude dar vida a ‘Cuenta Hasta Diez’. Una novela romántica y juvenil que trata también el tema de los incendios forestales.

De esa primera novela, se me ocurre un primer argumento para una segunda, que fue escrita en su totalidad en la Isla de Tenerife. La historia ficticia se desarrolla allí, cambiado de género a novela negra con toques románticos.

Es cierto que son dos historias diferentes pero que conviven en un mismo universo que he creado, y cuyos siguientes proyectos irán también enlazados unos con otros.

¿Cómo se auna de una manera eficaz amor e incendios?

En la segunda novela ‘Contigo hasta el final’ quería tratar el tema de los incendios forestales, sobre todo las causas. Hay pocas novelas en el mercado que se hable de los incendios forestales tan en profundidad. Me apetecía tocar ese tema, me apetecía entrar en el tema de la recreación de un incendio con todo lo que hay alrededor de él. Pero me siento más cómodo escribiendo sobre amor y sobre relaciones.

La historia no empezó con la idea de tratar ese tema romántico pero la propia novela lo fue pidiendo. Según escribía, me di cuenta que había una relación bastante bonita y había que potenciarla. Eso sí, sin tapar la base de la novela que es la investigación.

Qué se va a encontrar el lector en tu primera novela ‘Cuenta hasta diez’…

La primera novela aborda la vida de su protagonista principal, un joven segoviano llamado Tristán, y narra un periodo de diez años de su existencia. Desde su último año de instituto hasta sus 28 años. Digamos que es una historia de crecimiento personal, de cómo va evolucionando en el mundo, cómo va encontrando una profesión, cómo va encontrando el amor y como lo pierde. La vida en sí.

He añadido muchos matices, muchas historias que he vivido yo o que ha vivido alguien que conozco o me han contado. Una historia muy real. Está desarrollada en Segovia y le doy al protagonista mi profesión, y de ahí nace la primera idea de dar a conocer el oficio de bombero forestal que hasta hace poco era muy desconocida.

‘Contigo hasta el final’, tu segunda novela…

Esta segunda novela viene, como hemos dicho, dentro de un mismo universo que en la primera, hay personajes que entran y salen y son pequeños guiños que hacen que estén conectadas, aunque se puedan leer perfectamente independientes.

Esta historia es una novela negra, una investigación. Hay un incendio forestal en Tenerife. En este incendio aparecen 5 personas fallecidas. Desde Puerto de la Cruz necesitan ayuda y el personaje principal, Martín, acude desde la península a echar una mano para colaborar en el esclarecimiento del incendio. En el trascurso del mismo, se da cuenta que ocurren más cosas y que existe un trasfondo más serio en el incendio.

Nos has descubierto uno de tus rincones preferidos en Valsaín, el cual adquiere mucha relevancia en tu primera novela…

En la primera novela hay muchos rincones de Segovia que intento acercar al lector, que tienen que ver mucho con mi infancia y con mi adolescencia. Este sitio es uno de mis favoritos por la paz que transmite, por lo a gusto que me encuentro cuando estoy ahí, y lo que significa para mí y para mi familia. Obviamente era uno de los lugares que quería resaltar en la novela.

En una de las partes de la novela cuando Tristán necesita encontrarse así mismo o encontrar una razón de el porqué de las cosas que están pasando, acude allí. Cuando termina el instituto y se encuentra perdido, cuando tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, acude a ese rincón.

Dónde podemos comprar estos dos libros

El primer libro está subido a la plataforma wattpad gratuitamente. Simplemente con registrarte puedes leerlo libremente.

El segundo está auto editado y publicado por Circulo Rojo y se puede conseguir en cualquier librería. Nada más tienen que acercarse y podrán pedirle sin problema. También está disponible en ebook, Amazon y en la página de Circulo Rojo.

Próximo proyecto…

Al final del segundo libro hay una pequeña introducción al tercero. Esta será una historia diferente pero que se encuentra dentro del mismo universo. Vuelvo al género romántico, donde me encontré muy a gusto en la primera novela y he decidido retomar a los comienzos. Ahora ya llevo bastante desarrollado, ojalá que a finales de este año pueda contar con esta nueva publicación.