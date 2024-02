5 Comments

Los dos establecimientos de comida rápida en Segovia, situados en Ochoa Ondategui y Conde Sepúlveda, han echado el cierre debido a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a alrededor de 60 empleados de Segovia.

Casi 25 años después de abrir su franquicia en el mítico establecimiento de Santo Tomás, la empresa franquiciada en Segovia, planteó en enero despidos colectivos a los trabajadores de los establecimientos de la capital. Este ERE afecta a más de 60 empleados, quienes han lanzado mensajes de protesta en redes sociales y se esperan movilizaciones.

Telepizza España se desmarca

Desde la entidad franquiciadora, Food Delivery Brands, recuerdan que la franquiciada es una empresa autónoma, no vinculada a la marca Telepizza, y que obra de manera unilateral y de manera no consentida por el franquiciador. “Es, además, la empresa franquiciada quien presenta el expediente de regulación de empleo. En este caso Food Delivery Brands (Telepizza) no tiene relación contractual directa ni responsabilidad legal con los empleados de estas sociedades, y lamenta asimismo esta coyuntura, así como el daño económico y de imagen que recibe la marca Telepizza por situaciones como esta. Queremos además destacar que la marca Telepizza cuenta con más de 350 franquiciados y más de 700 tiendas, y que esta situación es un caso aislado que no tiene relación con la rentabilidad de la marca ni su buen funcionamiento”, concluyen.