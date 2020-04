Segovia tira de medicina militar (e ingenio) para reciclar una ambulancia en unidad de Rayos X

El pasado Jueves Santo llegaba una orden de Sanidad para en lo sucesivo apoyar los diagnósticos de Covid19 con radiografías. “La radiografía permite conocer el grado de afección del Covid19 y, en consecuencia, decidir de modo más eficiente el tratamiento, si precisa hospitalización, es un apoyo al diagnóstico”, explica el jefe del área de radiodiagnóstico del hospital de Segovia, Javier Rodríguez Recio. Rápidamente se habilitó una unidad de radiografías en el hospital específica para Atención Primaria y separada del área de hospitalización. Problema, en Segovia solo el hospital tiene equipos de Rayos X, no los hay en ningún centro de salud (para hacerse una idea, en Soria los hay en 3), así que en la práctica el nuevo protocolo obligaba a desplazar pacientes hasta el hospital Segovia para conseguir las placas. “Para los pacientes del alfoz no es mayor problema, pero si hay que enviar a un enfermo desde Riaza, desde Cuéllar, pues…”

Mientras se montaba la sala de rayos en el hospital -“han sido 72 horas frenéticas”, explica Rodríguez Recio- en tiempo récord el equipo de radiodiagnóstico segoviano logró el envío urgente de la consejería de un equipo de Rayos X móvil, que llegó el Viernes Santo. Son equipos que se usan en los hospitales para intervenciones, para evitar el desplazamiento del paciente se lleva el equipo hasta la dependencia hospitalaria donde está el enfermo. El problema siguiente era dónde ubicarlo para optimizar sus prestaciones.

En las charlas que da en la Universidad de la Experiencia, Rodríguez Recio suele empezar refiriéndose a la madre de la especialidad, Madame Curie, descubridora de la radioactividad. En plena Primera Guerra Mundial, Curie marcó un antes y un después en la medicina al montar en camiones militares equipos de rayos que se desplazaban a los hospitales de campaña. Salvó miles de vidas.

Rodríguez Recio decidió copiar la idea. Habló con médicos militares y llegó a la conclusión de que había que convertir el equipo móvil en un equipo transportado para la toma in situ de las imágenes. “Me desaconsejaron irlo subiendo y bajando”, explica. Había que “costumizarlo”.

El siguiente paso fue conseguir una ambulancia lo suficientemente grande para acoger el equipo. Tiempo atrás, la consejería lucía una nueva ambulancia bariátrica. Son ambulancias enormes, pensadas para trasladar al paciente en una cama hospitalaria con todo el cacharraje de una UCI. No se usaba, así que desde Segovia hablaron con la empresa propietaria del vehículo y se la trajeron para Segovia. Eso fue el sábado”. En 48 horas ha habido que adaptar la ambulancia, que por supuesto no está pensada como sala de Rayos X para dotarla del equipo móvil de Rayos X. “Trabajando a toda máquina y con la colaboración de todos, de la empresa, de los técnicos…”, explica Recio. Finalmente, el martes 14 de abril desde el hospital de Segovia enviaban la unidad de rayos autotransportada a Cuéllar, donde se estrenaba con doce placas. Telemáticamente, los especialistas del hospital reciben las imágenes con lo que en apenas minutos de puede diagnosticar el estado de gravedad de un paciente y si la afección pulmonar coincide con la del Covid19 o no, con lo cual deviene también un herraienta de detección de primer orden. Para hoy está previsto que recale en Riaza.

Es un paso importante, pero no hay que olvidar que este recurso a la medicina militar de la Primera Guerra Mundial encubre una carencia importante del sistema sanitario segoviano: solo hay equipos de Rayos X en la capital. Una vez más, en el Hospital de Segovia, han hecho de la necesidad virtud.