Población: 153.803 segovianos (+1)

EL INE fijaba la cifra de población oficial empadronada en la provincia de Segovia en 2022 en 153.803 segovianos. Este 2023 el primero en añadirse a la lista será Mateo, nacido a las 6 de la mañana en el Hospital de Segovia y de padres segovianos, Sara y Roberto. Mateo es el tercer hermano de la familia nacido con 3.149Kg.

En relación a 2022, la población oficial en Segovia ha visto un pequeño incremento, de 140 habitantes, pasando de 153.603 en 2021 a 153.863 en un año, cifra positiva y además excepcional en Castilla y León, donde todas las provincias pierden población. Cifra positiva pero que no empaña la cruda realidad, la sangría demográfica que se remonta a principios de siglo, cuando se empezó a perder población. Para hacerse una idea y en una década, la provincia de Segovia ha perdido casi 10.000 habitantes. Como novedad este año, hay que destacar algunos titulares. Si la provincia gana, la capital sigue con su pauta de fuga poblacional al alfoz. Palazuelos, La Lastrilla y San Cristóbal, entre los 10 más grandes de la provincia, pero también Hontanares, Espirdo, Torrecaballeros. Todos ellos han crecido en una década nutriéndose de población al presentar fórmulas residenciales que las capitales como Segovia tienen difícil ofertar (la vivienda unifamiliar o adosada) y también un precio del metro cuadrado que en Segovia ciudad no guarda relación con la presión del sector. Un fenómeno parecido que se da también en el Real Sitio, localidad que no para de perder población.

En El Espinar hay también “efecto alfoz” pero desde el norte de Madrid. El municipio, integrado por cuatro núcleos (San Rafael, Los Ángeles, La Estación y El Espinar) es el que más vecinos ha ganado este año, con 186 más, lo que le permite desbancar a Cuéllar como segunda población en número de habitantes. La Villa, en cambio, sigue una senda de caída demográica, al igual que los antaño pueblos potentes de la provincia… Nava, Cantalejo, Carbonero… Todos han perdido población y siguen con una pauta que se remonta ya a décadas.

En el otro extremo, buenas noticias para Arevalillo de Cega, que con tres vecinos más deja de ser la localidad menos poblada y pasa de 17 a 20. El farolillo rojo, con 18 empadronados, queda para Ventosilla y Tejadilla, que aunque ha ganado un habitante, se queda en la cola.

En la cola de España está

que no levanta cabeza y es proporcionalmente la que más baja, con un 0.44 de caída, 10.499 habitantes menos, manteniéndose sin embargo como la sexta autonomía con más población con 2.372.640 habitantes.

En el total nacional, el incremento ha sido parecido al de Segovia, una estabilización fruto de la llegada de extranjeros. En España la cifra oficial de empadronados para 2022 arrroja 47.435.597 habitantes, un aumento de 50.490 personas (un +0,1%).

Pueblo a pueblo