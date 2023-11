7 Comments

Entretenido y un tanto caótico pleno en Palazuelos de Eresma, con algo mas de publico que el habitual habida cuenta de la presencia en la sala de amigos y familiares de la niña Olivia García. Y es que uno de los puntos del orden del día establecía poner el nombre de la niña a las nuevas pistas de pádel del municipio. Acuerdo aprobado por unanimidad, así que desde el 16 de septiembre, y en palabras de los proponentes, los del grupo Municipio Unido, “las pistas mantendrán vivo el recuerdo de la niña con la esperanza de que nunca jamás vuelvan a repetirse tragedias así”,

Fiestas particulares en locales municipales

A continuación se debatió el reglamento por el cual los centros sociales de Tabanera, Robledo y, en el futuro, el de Carrascalejo, puedan ser alquilados para acoger fiestas y eventos de particulares. Es un servicio que ya ofrecen ayuntamientos vecinos -el pionero fue San Cristóbal- con gran demanda entre el vecindario. La medida se aprobó con la abstención del PSOE, que reclamaba más precisión técnica en la redacción de los reglamentos así como mostraba su disgusto porque está el reglamento, pero todavía no la actualización de precios públicos, que el alcalde Jesús Nieto condicionaba a la presentación del oportuno informe económico.

O sea, hay reglamento pero todavía no se puede alquilar. Habrá que esperar unas semanas para saber los precios. Para hacerse una idea, en San Cristóbal el alquiler para un sarao cuesta 80€ y otros 60€ de fianza. Por cierto, exclusivo para empadronados, algo que no está ya en consonancia con las modificaciones legales (esta fue una de las aportaciones del PSOE). En Palazuelos el alquiler estará abierto también para foráneos si bien los empadronados “tendrán preferencia”.

Hasta ahí todo transcurría con normalidad. También paso con normalidad y unanimidad una primera enmienda socialista para adaptar a discapacitados las piscinas municipales. Pero hasta ahí.

Vox rompe el consenso contra la homofobia

Otra segunda enmienda perseguía condenar las agresiones homófobas de las que se acusa a unos siete jóvenes vecinos del pueblo (mayoritariamente menores). Los hechos se remontan a febrero de 2023. De toda la vida, la explanada ubicada frente a la Dyc sirve de “párking amoroso” para parejas. También homosexuales, que habían convertido el lugar en espacio de citas para cruising. Al parecer, el grupo de chavales palazolenses, gustaba de amedrentar a los homosexuales, llegando el caso de amenazarles con bates de beisbol . En mayo las investigaciones motivaron la detención de tres personas, posteriormente otras dos, y con una investigación que se centró en un grupo de Whatsapp integrado por siete homófobos, todos del pueblo y en su mayoría menores.

El popular Juan Manuel Martínez explicaba que, no se procedió entonces a una condena pública a petición de la Guardia Civil, que reclamó reserva hasta el esclarecimiento de los hechos. Los socialista solicitaron suscribir una declaración institucional. Que no pudo ser porque Vox se opuso, tanto a la declaración como a aprobar una moción que simplemente condenaba los hechos.

El concejal José Linares se marcó todo un ejercicio de acrobacia retórica para, primero condenar los ataques, pero negándose a apoyar la moción aduciendo que “me gustaría condenar [los hechos] pero el tema LGTBI es aprovechado por la izquierda radical para dividir y enfrentar artificialmente a colectivos sociales”, dijo, y se explayó entonces en un totum revolutum de argumentario LGTBIfóbico. Que si no es de recibo lo que pasa en Madrid con la fiesta del orgullo, “con niños expuestos a presenciar espectáculos soeces”, dijo. Que si Vox defiende el derecho a una educación religiosa, y que condena toda forma de violencia, toda, y no solo de activistas; que sabe de sobras que los medios de comunicación desvirtúan sus posiciones en este tema por cuanto “se ha comprado el marco del relato de los activistas”. Un desparrame.

Y fue en vano que el socialista Jaime Villalba, que llegó a decir que ojalá hubiera algún espectáculo de Drag-Queens en Palazuelos, enfatizara que las agresiones homofóbicas han subido un 70%. Linares se mantuvo en sus trece y la moción se aprobó, sí, pero con el voto en contra de Vox.

Unos que vienen y otros que se van

Pero no acabaron ahí los desatinos. Vox presentaba por urgencia una moción tendente a condenar el proyecto de amnistía de los independentistas catalanes. Moción que planteaba dos problemas. Por un lado, los tres ediles de Municipio Unido, en tanto que formación “transversal y no ideológica”, están en la idea de no llevar al pleno cuestiones que no sean de carácter municipal. El segundo problema es que Nieto es un enemigo de las mociones de urgencia. El PP tiene como norma no admitirlas e instar su tramitación por la vía normal, salvo “casos excepcionales”.

Una excepcionalidad que parecía cuadrar con la situación. Sin embargo, al iniciarse el debate los de MU, poniendo por bandera su ideario transversal, abandonaban la sala, en tanto el PP, al que por otro lado tampoco le hace gracia que Vox se marque un tanto en la causa anti-amnistía, anunciaba que bueno sí, ellos no admiten mociones de urgencia, pero esta lo es, pero claro por no crear precedentes… Total que el PP se abstuvo en tramitar de urgencia de la moción, dejando la suerte de la misma en manos de los cuatro votos del PSOE, que no admitieron la urgencia (normalmente, cuando les toca a ellos presentarla no ponen reparos) , dejando a Linares más solo que la una. No admitida a trámite, ni siquiera se pudo discutir. De manera, que enfadado (y más parece que con los del PP), el de Vox abandonaba el pleno con cajas destempladas, al tiempo que los de MU regresaban para reincorporarse al pleno.

Que prosiguió con otra moción socialista para instar a la Diputación a rebajar la tasa que cobra por la gestión de los impuestos municipales. El PSOE calcula que cobra un 4,7% de lo que se pone al cobro, y que debería ser un 3.5% (números que la Diputación considera irreales). La moción se aprobó por unanimidad (descontando al de Vox, que ya no estaba) al aceptarse una enmienda del PP que venía a rebajar el tono y a solicitar a la Diputación que, en lo posible, rebaje los cobros a los municipios y no cobre más por el servicio que lo que cuesta.