Palazuelos premia a los alumnos más brillantes de Primaria

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma hará entrega el próximo martes 5 de septiembre de los premios y reconocimientos a los alumnos de quinto y sexto de Primaria con los mejores expedientes del colegio CEIP Atalaya en el curso 2022/2023. Los alumnos premiados son, en 5º curso de Primaria y por por el grupo A Juan Jesús González Galea; por el B Paula Cuéllar Sanz; y por el C Sara Sáez Vaca; por el curso de 6ª de Primaria, Inés Álvarez del Álamo por el grupo A, Miguel Martínez López por el B, Cristina Bermejo de la Rubia por el C y Alba Castán Herrero por el C. Entre ellos se repartirán 900€ concedidos por el ayuntamiento.

