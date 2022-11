10 Comments

Artículo de opinión de Luis Peñalosa Izuzquiza, ex-concejal de IU en el Ayuntamiento de Segovia

Cuanto más argumentos escucho de las personas conservadoras, por denominarles de una forma genérica y respetuosa, en contra de la Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobada, más me convenzo de su necesidad para el progreso de la sociedad española actual. Me parece increíble tanta ignorancia, obcecación y falta de respeto.

No es que yo considere a Feijoo tan ignorante como para que, realmente, pueda pensar que la terrible tragedia de nuestra guerra civil se reduce a una riña entre abuelos y que lo mejor es olvidarla. Sé que, simplemente, se trata de una actitud populista que busca contentar al sector más ignorante y nacional católico de sus presuntos votantes y muy especialmente a los que pueda arañar de Vox, pero es una vergüenza y una falta de respeto a las víctimas de ambos bandos en guerra, pero sobre todo a los que padecieron la represión franquista.

Es comprensible el trauma que tiene que suponer para muchos, que creyeron durante tantos años, porque nadie podía ponerlo en duda, que los suyos formaban parte de una cruzada contra el Mal, representado por la República, a la que derribaron y, de pronto, descubrir, cuando se conoce la verdadera historia de nuestro país, que Franco y sus secuaces fueron unos genocidas, amparados, en gran medida, por una iglesia que es la suya.

Tal vez esto último es lo que les hace ser tan recalcitrantes y les impide reconocer los crímenes de personajes tan ligados a la religión católica como los recién exhumados Queipa de Llano y Bohórquez, aunque su mala conciencia les lleva a pretender que se olvide lo ocurrido, según ellos para no reabrir heridas.

Yo he conocido de primera mano los testimonios de víctimas de la represión franquista, como Regino Casado, Palmira San Juan, Nicolás Berzal y tantos otros y jamás he visto en ellos nada parecido a ese rencor que manifiestan los herederos de la “cruzada” vencedora. Pero, desde luego, nunca olvidaron cuales fueron las causas de los sufrimientos de los españoles a consecuencia del golpe de Estado contra la Republica y la guerra que provoco. El falseamiento de la historia que impuso la dictadura franquista no pude mantenerse como un dogma que no se discute sino que al, contrario, debe de conocerse y debatirse para que no vuelvan producirse ni siquiera intentonas como la del 23 F de 1981, organizada por los que nos hablan de olvidar nuestra historia reciente, para que no haya rencor. Vaya joyas…

Indudablemente, Feijoo tiene un liderazgo complicado, siempre con el aliento en el cogote de la lideresa madrileña, que aspira al poder absoluto en el PP y en toda España. Pero el populismo tiene un límite y Feijoo lo ha sobrepasado ampliamente, aunque ni en eso es capaz de superar a Isabelita, con toda su inmadurez política que le ha llevado a provocar una huelga de sanitarios en la Comunidad de Madrid.

Pobres madrileños como tengan necesidad de asistencia sanitaria y no puedan pagarse una consulta privada. En su obsesión por sustituir a Sánchez en la Moncloa, para evitar que nos convierta en Nicaragua, se le olvida que las competencias sanitarias en Madrid, son fundamentalmente suyas y, salvo para construir hospitales desiertos, no pone ningún interés en proporcionar a sus súbditos unos servicios sanitarios mínimamente decentes. La hecatombe asistencial que ha aflorado últimamente, es la muestra más palpable de la situación real en la comunidad más rica de España.

Y, ¿dónde se va el dinero? Pues a privatizar servicios que debería gestionar directamente la Comunidad, a crear chiringuitos para pagar favores a tránsfugas como Toni Canto, a favorecer a comisionistas y parientes, a incrementar las grandes fortunas,etc. etc. Y mientras, ella, pobrecita, teniendo que dedicar su tiempo a perseguir a sanitarios díscolos, politizados, sindicados, o lo que sea, que intentan desprestigiarla. Cómo son…

La pugna entre Feijoo y Ayuso por ser la cabeza real del PP, puede tener mucho morbo para espectadores ajenos al conflicto, pero, para los afectados por sus políticas, la cosa puede acabar en tragedia, independientemente de cuál de los dos se haga finalmente con las riendas del partido. Me parece que la solución a nuestros numerosos problemas no va a venir por ese lado. Afortunadamente