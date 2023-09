13 Comments

Artículo de opinión de Luis Peñalosa ,ex concejal de IU en el Ayuntamiento de Segovia

Observo como, a través de diversos medios de comunicación, algunos católicos confesos, entre los que se encuentra la concejala de Servicios Sociales, faltando a la verdad, cosa que no concuerda con sus supuestos principios morales, tergiversan el tema de los servicios que el Ayuntamiento de Segovia facilita en el cementerio municipal. Como ya han explicado nuestros concejales y ellos deberían de saber, IU nunca se ha opuesto a la autorización de cualquier tipo de ritual de despedida a los difuntos que lo desean; lo que sí ha defendido siempre es que, si esto tiene un coste económico, lo asuma el interesado, como el resto de gastos de enterramiento, y que no hay razón para que seamos el conjunto de los ciudadanos los que corramos con los emolumentos del clero católico que actúa en el Cementerio municipal; ni de ninguna otra confesión religiosa, como ahora propone para aparentar imparcialidad . Esta tergiversación es lo que se llama “mala fe”.

A mí me parecería bien que el ayuntamiento ayudase a las familias con pocos recursos a sufragar los gastos de enterramiento o cremación que inevitablemente tienen que asumir, sean o no creyentes. Incluso sería partidario de que una empresa municipal, ya que el cementerio, capilla incluida, son de su propiedad, proporcionase los servicios funerarios con menores costes que las empresas privadas. Pero beneficiar únicamente a quienes eligen rituales religiosos, me parece una discriminación injustificable.