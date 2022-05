9 Comments

Artículo de opinión de Luis Peñalosa, ex-concejal de IU en el Ayuntamiento de Segovia. a propósito del anuncio del rey Felipe VI de dar transparencia a su patrimonio personal y el relevo al frente del PP.

Y no lo digo por comparación con su padre, que eso no tendría mucho mérito, sino porque parece que está dispuesto a comportarse como cualquier ciudadano honrado, o sea sin hacer trampas a la Hacienda pública, esa que, dicen, somos todos, y a darnos cuenta de lo que le pagamos y como lo emplea. Es lo que tiene ser Jefe de Estado… No es que tengamos que agradecérselo, simplemente nos congratulamos de que cumpla con sus obligaciones (lo que no es poco, conociendo sus antecedentes familiares) en compensación por la inmunidad que le hemos otorgado constitucionalmente. Lo que significa esa inmunidad, habría que aclararlo, sin dejar lugar a dudas, antes de que lo haga un tribunal inglés, referida al lamentable caso de “el emérito”, y deje en ridículo a los interpretes de nuestra Constitución. Aunque posiblemente eso se pueda eludir dándole unos milloncetes más a Corina para que retire su demanda. Sería estupendo que ahora la Reina siguiera la línea de elemental transparencia de su marido, haciendo honor a su título.

En resumen, Felipe VI podría ser un buen candidato de la derecha española para presidir la futura III República española. Conviene que nos demos prisa en darle esa oportunidad, aunque evidentemente mi candidato seria otro. Así es la democracia.

¡Y en esto llego Feijoo! ¡Y se acabó la diversión! Y también la esperanza de algún cambio sustancial positivo en el Partido Popular, por lo que vamos viendo. Casado era un pimpollo vociferante y Feijoo un gestor seguramente menos arbitrario y caciquil que su paisano Manuel Fraga, lo cual tampoco es difícil, y, como dicen los gallegos, con más correa que san Agustín. Por eso intentara tener más mano izquierda (es un decir) con Isabelita que Casado, pero parece que seguirá manteniendo su línea negativa a ultranza frente a cualquier iniciativa gubernamental, como ha demostrado con el reciente voto negativo de su partido en el Congreso, por mucho que intente vincularlo a sus demagógicas e irreales propuestas económicas, o al hecho de que Bildu, dándole ejemplo de responsabilidad, apoye evidentes beneficios para los españoles.

Ideológicamente, tendrá que definirse después de su vergonzante visto bueno a la incorporación de la ultraderecha al gobierno de nuestra Comunidad porque ya no podrá escabullirse de lo que pueda ocurrir en el mismo sentido en Andalucía, el mes que viene. O sí, porque al PP le sigue costando mucho reconocer los crímenes del franquismo, como el bombardeo de Guernica que nos recordaba recientemente el presidente ucraniano, Zelenski, comparándolo con los que ellos están padeciendo. Se me puso la carne de gallina al escuchar al exministro de exteriores, García Margallo, sobre este tema, diciendo que no se podía comparar, porque lo de la guerra civil no fue una invasión. ¿De verdad siguen sin reconocer que esa guerra se inició con un golpe de estado contra una Republica democráticamente establecida? En esto son iguales que Vox.

Y llega el congreso del PP madrileño, con la elección de su presidenta, también por aclamación, para que pueda sacar adelante su proyecto estrella del Madrid alegre y pandillero. Otra cosa es, como mejorar el funcionamiento de las instituciones regionales para evitar que los comisionistas, aprovechándose de sus contactos familiares y de clase, sigan esquilmando a los madrileños. De momento, con hacerse las víctimas de los perversos estafadores y de las persecuciones izquierdistas, esta todo solucionado.

La verdad es que, en esto de las comisiones, desde el tráfico de esclavos al de opio, los Borbones, históricamente, han sido paradigmáticos y claro, algunos, en cuanto pueden, se apuntan al carro para no ser menos. Debe de ser esa “cultura del esfuerzo”, que tanto cacarea la derecha liberal. Es que no sabemos lo duro que es llenar “la saca” para satisfacer sus necesidades primarias, como ser propietario de un Lamborghini o un yate de 20 metros de eslora…

Que habría sido de España si desde que nos llegó la pandemia, hasta la guerra en Ucrania, pasando por la erupción del volcán de La Palma y los conflictos con Marruecos, nos hubiera tocado un gobierno neoliberal de los que pretenden quitar fuerza al Estado para entregárselo a las multinacionales capitalistas.

Pues sencillamente, que hubieran aumentando las diferencias entre comisionistas y la gente corriente, que de hecho siguen siendo enormes, y se hubieran seguido deteriorando los servicios públicos en favor de otros privados solo asequibles a las clases privilegiadas. Y para colmo, aparece el problema de los espionajes con sistemas súper sofisticados que cuestionan la seguridad del Estado y cuyo urgente esclarecimiento esperamos expectantes.

