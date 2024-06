ONCE afilia a más de 270 personas ciegas en Segovia

Durante la mañana de hoy en la sede de la ONCE de Segovia se ha celebrado una jornada de puertas abiertas para toda la sociedad segoviana. Con esta acción se ha dado a conocer la labor que realiza la ONCE encaminada a conseguir la plena normalización en todos los ámbitos de la vida de las personas ciegas.

La jornada ha comenzado con una charla institucional y visita a la exposición de material tiflotécnico cuyo fin es favorecer, a través de las TIC, la autonomía personal y plena integración social, laboral y educativa de las personas con discapacidad visual y sordoceguera a través del Sistema de Comunicación DACTYLS.

El Alcalde de Segovia José Mazarías ha realizado un recorrido por la sede de la ONCE en Segovia, acompañado por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Araceli de las Heras, la concejala de Acción Social e Igualdad, Azucena Suárez, y el Director de la ONCE en Segovia, Claudio Congosto.