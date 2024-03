11 Comments

Con respecto a la celebración del 8M, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha querido responder a las declaraciones del portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, donde se alegaba que los actos institucionales del 8M pasarían a celebrarse el 6 de marzo debido a otros compromisos del alcalde.

“Os puedo asegurar que la decisión de trasladar al 6 de marzo los actos estaba tomada muchísimo antes de que hubiera un acontecimiento que obligara al alcalde a estar fuera de Segovia el 8M. Mi ausencia se debe a que dentro del marco Ciudades Patrimonio de la Humanidad y como presidente que soy de la comisión, estaré el día 8 de marzo en La Laguna, en Tenerife, donde se celebra un concierto con la presencia de la Reina emérita Doña Sofía y está organizado por la comisión que yo presido”, explica el alcalde.

Mazarías aclara que estará “en los actos del día seis de marzo organizados por el ayuntamiento y por los de Ciudades Patrimonio el día ocho, porque considero que es obligatorio que esté en los dos. Que Podemos cuestione la organización de actos por parte del ayuntamiento y cuestione la agenda del alcalde, creo que no viene a cuento“.

Así mismo, el regidor ha querido señalar la política en igualdad del partido de San Juan, englobado dentro de Podemos, y ha señalado “que esa pose de ser los abanderados de la defensa de la igualdad, ya no cuela. Le recuerdo que Podemos es el partido de la Ley que rebaja penas y libera a violadores en toda España. A si que ni una lección. La igualdad y la defensa de las mujeres no se trabaja sólo un día con distintas celebraciones si no que es parte fundamental del equipo de gobierno los 365 días del año”, ha rematado.