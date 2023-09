En los últimos tres años, la oficina del Procurador del Común ha registrado numerosas quejas relacionadas con las diferencias en las tarifas cobradas a los usuarios de piscinas municipales y otras instalaciones deportivas, dependiendo de si están empadronados en el municipio correspondiente o no. Estas inquietudes han sido resueltas por la Defensoría a través de ruegos a los municipios para que ajusten sus ordenanzas y equiparen las tarifas para todos los usuarios. La gran mayoría de los municipios contactados ha aceptado estas recomendaciones.

El Tribunal Supremo, emitió una sentencia el 20 de julio de 2023 en la que estableció que “Un ayuntamiento no puede establecer diferencias cuantitativas en una tasa por la utilización de frontones, piscinas e instalaciones polideportivas municipales, atendiendo a que los usuarios estén o no empadronados en el municipio, al no erigirse el empadronamiento, en este caso, en un criterio razonable y objetivo a los efectos de justificar aquellas”.