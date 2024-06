Levantan una cúpula de 4 metros utilizando técnicas de carpintería histórica

La carpintería de lo blanco o armadura de lazo es una técnica que artesanos y artistas utilizaron en la construcción de techumbres y artesonados de madera desde el siglo XIII al XVIII, un elemento constructivo que podemos encontrar en miles de edificios civiles y religiosos en España. Esta carpintería histórica, habitual en Castilla y León, es el objeto de un proyecto de investigación que se desarrolla en IE University de Segovia y que lidera el profesor sirio de la escuela de Arquitectura y Diseño Wesam al Asali con el maestro carpintero de lo blanco Ángel María Martín, y en el que están implicados, entre otros, equipos multidisciplinares de Princeton University, TUDelft, ETSAM y Penn State University.

Para este proyecto se ha contado, además, con la colaboración de los estudiantes de Arquitectura del campus de IE University en Segovia y, especialmente, con la participación de los maestros artesanos de la escuela de carpintería de Narros del Castillo (Ávila), uno de los pocos centros de formación del mundo dedicado exclusivamente a la enseñanza de esta técnica de carpintería. Bajo la dirección del maestro artesano Ángel María Martín, esta escuela impartió recientemente un taller a los futuros arquitectos de IE School of Architecture and Design, quienes pudieron conocer de primera mano la técnica de la lacería y la carpintería histórica.

La culminación del proyecto es la construcción de una cúpula de lazo ligera de 4 metros que se ubicará temporalmente en un enclave privilegiado como es el patio renacentista del antiguo convento de Santa Cruz la Real de Segovia, sede actual de IE University. Este emblemático edificio, reedificado en el siglo XV durante la época de los Reyes Católicos, representa un escenario perfecto puesto que coincide con el esplendor histórico de la carpintería de lo blanco. La cúpula de lazo se terminará de instalar en el campus de IE University entre el jueves 13 y viernes 14 de junio en el patio renacentista del campus de IE University en Segovia.

Crear una cúpula esférica combinando geometría, estructura y ornamento siguiendo las reglas de esta antigua técnica ha supuesto un desafío técnico y artístico de gran envergadura, incluso en pleno siglo XXI. Ejemplos de esferas hechas con lazo encontramos en la sala de Embajadores de los Reales Alcázares de Sevilla y en la Alhambra de Granada.

El objetivo del proyecto es, por tanto, “revisitar” la construcción de cúpulas de lazo, entender su comportamiento estructural y, finalmente, construir unas nuevas formaciones de armadura de lazo esférico. Lo singular de la cúpula que se instala en Segovia es que ha sido diseñada en módulos numerados, permitiendo su montaje y desmontaje como un complejo puzle de madera en 3D.

“Es un proyecto que conjuga las matemáticas, estructuras geométricas y artesanía tradicional, y que nos muestra la genialidad de la carpintería de lo blanco, no solo en el pasado, sino también con vistas en el futuro”, indica Wesam al Asali. Además, el profesor de IE School of Architecture and Desing subraya que “estamos elaborando una nueva interpretación de estas cúpulas históricas, donde lo ornamental y lo estructural están en el mismo plano, sin ser dos capas diferentes”.