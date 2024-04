7 Comments

La Junta local de gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha licitado el proyecto para la gestión del tráfico de la ciudad a través de cámaras y herramientas tecnológicas. Un proyecto que sube a 640.000€ y que debería estar operativo antes del 1 de enero de 2025. El proyecto se financia con cargo a la subvención de fondos europeos sobre movilidad sostenible, de 3,4 millones de euros, y que incluye también la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Ha sido la teniente de alcalde Rosalía Serrano la que efectuaba el anuncio en la comparecencia tras la Junta. A renglón seguido, la portavoz de la oposición, la socialista Clara Martín, salía a la palestra para congraturlarse por el inicio del procedimiento y para recordar que fue precisamente bajo su mandato y no el de Mazarías, que la ciudad captó los fondos europeos que posibilitarán estas inversiones.”Quizá, por eso [Mazarías], ha preferido hoy no hablar de ello, irse a Valladolid y no comparecer en rueda de prensa. Sospechamos que para no hablar de la licitación del sistema de gestión, una herencia socialista, el alcalde ha ordenado a la portavoz del grupo popular, Rosalía Serrano, que lance otra noticia como cortina de humo, la del nuevo recinto ferial en el antiguo Regimiento, en una nueva decisión fruto de las ocurrencias del alcalde, a las que, por desgracia, ya tiene demasiado acostumbrados a los segovianos”, señalaba Martín.

Evitar los desmanes de la navidad

En este sentido, el grupo socialista buscará más información sobre “la ocurrencia de mudar las ferias al antiguo regimiento” en la comisión Urbanismo. “No queremos que se repiten los desmanes del Paseo de la Navidad en El Salón”, señalaba Martín.