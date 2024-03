6 Comments

La Ruta por la Igualdad del PP recorrió Segovi en la tarde de ayer miércoles, en un evento que contó con la participación de la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, acompañada por la presidenta provincial, Paloma Sanz; el secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez; el secretario provincial, Miguel Ángel de Vicente; y el coordinador, José Mazarías.

En sus declaraciones, Noelia Núñez denunció que el Ejecutivo ha aceptado ser rehén de Puigdemont para seguir gobernando “por pura ambición personal y de poder”, y que, viendo a lo que se dedicaron durante la pandemia, elaborar una trama para enriquecerse desde el Ministerio de Transporte “es normal”. Afirmó que “no se trata del caso Koldo, ni siquiera del caso Ábalos; es el caso del Partido Socialista, porque Sánchez lo sabía y no hizo nada. Su gobierno es el más tolerante con la corrupción en la historia de nuestro país”, subrayó, y se preguntó cuántos socialistas más acabarán en el Grupo Mixto en esta legislatura.

Nuñez, recuerdó que Sánchez llegó a Moncloa “fruto de una transacción corrupta donde cambió votos por impunidad”, que rebajó las penas por malversación, “igual ahora tiene sentido lo que hicieron”, y que está intentando amnistiar “a quienes trataron de perpetrar un golpe contra los derechos de todos”. En este sentido la vicesecretaria defiende que el PP esté nuevamente en la calle, defendiendo la libertad de todos los españoles y diciendo alto y claro que “en España, las leyes se respetan y no hay ningún gobierno que esté por encima de la Ley, por mucho que Sánchez lo pretenda”

“No nos vamos a rendir ni a callar, aunque no le guste al PSOE, porque no se puede resquebrajar intencionadamente una democracia por 7 votos y porque una estirpe política se crea por encima de la ley”, asegura y destaca que, frente a las injerencias del Partido Socialista en la separación de poderes, o las acusaciones de separatistas y herederos de ETA contra las instituciones, el PP continuará con su ruta “por el camino de la libertad, la igualdad y la unidad de todos”. “Somos la voz de millones de españoles que no se resignan ni se rinden”, remarca.

“Los segovianos no quieren ser más que nadie, pero tampoco quieren ser menos que nadie”, concluye Noelia Núñez, en el acto donde los dirigentes del PP de Segovia, Paloma Sanz, Francisco Vázquez, Miguel Ángel de Vicente y José Mazarías piden al Ejecutivo Central que cumplan los compromisos con esta provincia.