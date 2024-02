24 Comments

Artículo de opinión de Luis Peñalosa, ex-concejal de IU en el Ayuntamiento de Segovia.

Si el anagrama de un partido político tuviera que ver con el físico de su líder nacional, el del Partido Popular, para mi sería una rapaz nocturna en lugar de una gaviota; concretamente un cárabo, con su pico curvado sobre el rostro. Confieso que me encanta escuchar su canto en la oscuridad de la noche, pero como aburre, en cambio, la permanente cantinela de Feijoó denostando todo lo que huela a Pedro Sánchez. Es comprensible que esté dolido por los varapalos parlamentarios que le viene propinando, pero, a esos niveles, hay que tener un poco más de “fair play” y ejercer su papel de jefe de la oposición con optimismo y positividad. Supongo que ya ha asumido que no ganó las últimas elecciones generales, pero ahora le toca el calvario de las próximas gallegas, donde se juega definitivamente su futuro político; aunque tal vez se alegre, ahora que, al parecer, ha descubierto lo que es la política real, fuera de su limbo fraguista.

En Segovia hemos podido disfrutar de fantásticos narradores orales gallegos, pero Feijoo no fue tocado por esa gracia. Se hace insoportable su discurso contra el “sanchismo”, trufado de falsedades sin inmutarse, pero sin una sola propuesta política mínimamente esperanzadora para la mejora económica o social de los españoles. ¿Sera que no las tiene?

Sea gaviota o cárabo, el caso es que, además de la cabeza, tiene que haber un cuerpo que, al margen de las tramas sistémicas de corrupción que tan bien se le dan al PP y por las que ya fue condenado, sea capaz de plantear actuaciones políticas alternativas a las del Gobierno y eso brilla por su ausencia. A no ser que se consideren como tales los recortes sociales y culturales que no tienen reparo en aplicar en aquellas Comunidades o Ayuntamientos en los que gobierna de la mano de la ultraderecha, como ocurre, por desgracia, en nuestro ámbito territorial.

Es sin duda un inconveniente, para la pposición; el hecho objetivo de que los datos económicos y sociales bajo estos últimos Gobiernos de coalición progresista, a pesar de pandemias, guerras genocidas, etc. etc., son mejores que nunca y eso, a falta de argumentos válidos, ha llevado a Feijoo y los suyos a una oposición cerril y obstruccionista, que incluye el bloqueo inconstitucional del Consejo General del Poder Judicial, sin importarles los enormes perjuicios que están causando a la sociedad española, ni el desprestigio del propio Poder Judicial, por mucho que luego se rasguen las vestiduras ante las críticas, a mi juicio plenamente justificadas, de muchos ciudadanos. El respeto hay que ganárselo día a día y no basta con ponerse puñetas de puntillas, ni pelucas, ni solideos, ni coronas. Y sin embargo, es fundamental conseguir ese respeto en una sociedad democrática con base en el Estado de Derecho, así que deberían esforzarse un poco más, en lugar de limitarse a pedir que se les deje trabajar en paz.

Yo personalmente estoy a favor de normalizar definitivamente el encaje (como decía Feijoo cuando tenía esperanza de convencer a Junts) de Cataluña en el Estado español y creo que merece la pena otorgar una amnistía, como se hizo con los indultos, siguiendo los cauces constitucionales, como no puede ser de otra manera. Es una decisión política que deberá ser aprobada por el Parlamento, pero los Jueces, como funcionarios, no pueden oponerse a su tramitación, sino que tendrán que esperar al momento en que les corresponda interpretar la Ley, si llega a aprobarse y, mientras tanto, tendrán que reservarse para ellos su opinión política, tan respetable como cualquier otra.

El asunto no es sencillo, porque los independentistas catalanes no son moco de pavo, con su irritante complejo de superioridad y porque los de la “España una grande y libre” no tienen nada que envidiarles, con el agravante, en muchos casos, de su lastre franquista y nacional católico.

El complejo de superioridad se puede curar, espero yo, con tratamientos de realismo, como el que les aplicó Josep Borrell con ocasión de los sucesos del Procés. Sin embargo al españolismo estricto de bandera rojo y gualda le cuesta mucho entender la diversidad nacional de España, a pesar de su existencia de facto y de estar reconocida en nuestra Constitución. Aunque, como en el caso del CSPJ, se la salten a la torera.

