La prensa deportiva reivindica Segovia como ciudad europea del Deporte

En plena promoción de la candidatura de Segovia como Ciudad Europea del Deporte 2025, la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva volvió a celebrar ayer en el Teatro Juan Bravo de la Diputación una gala de premios en la que, si algo quedó patente, como ciudad y como provincia, es que Segovia cuenta con una variedad de campeones que la convierte en merecedora del título.

Bajo el lema ‘El valor de lo nuestro’ la trigésima novena edición de la Gala del Deporte de la ASPD, que ha premiado a más de una treintena de deportistas pertenecientes a más de una quincena de disciplinas, ha reivindicado, en palabras de la presidenta de la Asociación, Elena Gutiérrez, que “el deporte de Segovia está lleno de ganadores; y no sólo hablo de títulos o medallas, hablo de ser los primeros en el esfuerzo, en la constancia, en la perseverancia”.

En un discurso en el que, como exjugadora de fútbol sala y mujer, no quiso olvidar la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda y la lamentable situación que tuvieron que vivir después las campeonas, la presidenta quiso señalar que, pese que a veces “así se progresa en el deporte, a base de zancadillas, a costa de muchas caídas, porque a veces las decepciones nos muestran mucho más que una habitación repleta de triunfos”.

Por el escenario del Teatro Juan Bravo pasaron, desde deportistas consagrados, como los que han recibido los galardones por décadas de vida dedicadas a deportes como el rugby, el balonmano o el fútbol sala, hasta otros como el jinete Alfonso Ruiz, a quien la Asociación le ha concedido el premio en la categoría promesa. El acto, que contó con la exhibición de gimnasia rítmica del club Nobema, comenzó reconociendo a los ganadores de la serie Bronce, en la que han sido premiados deportistas tanto jóvenes como veteranos y clubes de fútbol, taekwondo, atletismo, tenis de mesa, rugby y fútbol sala y que destacaron en 2023 por sus logros en categorías inferiores o Máster o sus diferentes ascensos.

La serie Plata, por su parte, ha contado este año con nombres distinguidos del deporte segoviano -en otros años habituales de la serie Oro- como los de Javi Guerra o Pedro Rivero, los más veteranos, o los de Marina Muñoz, Carlos Baeza o Jimena Velasco, quienes, pese a su juventud, pueden presumir de haberse proclamado durante el último año campeones de España o, como en el caso de la jugadora de pádel, llegar a una semifinal en el circuito World Padel Tour. A ellos se han sumado los del jugador de frontenis Jaime Carboneras, la amazona Carla de la Fuente y el árbitro Germán Cid, además del Viveros Herol Balonmano Nava por su vuelta a Liga Asobal.

A través de la serie Oro se reconoció a aquellos deportistas segovianos que han alcanzado cotas importantes en la competición internacional. Así, la doble subcampeona del mundo de kickboxing, Marta González –otra de las ausentes en la gala por competición- y su compañero de batallas, Sergio de Diego, top 3 mundial y campeón de España por sexta vez, han sido premiados por sus logros, al igual que David Llorente, quien, pese a que no ha sido su mejor año, consiguió el oro en los Juegos Europeos y se proclamó campeón de España de Kayak Cross. Además, y como anécdota, en esta ocasión los presentes en el Teatro Juan Bravo han podido celebrar su premio con él, ya que, a diferencia de los últimos años, los compromisos deportivos no le han alejado de Segovia en el día de hoy. Quien, sin embargo, no ha podido estar un año más en el Teatro Juan Bravo ha sido Águeda Marqués, la última de las premiadas en la serie Oro.

Tras la entrega de los premios de las tres series llegaron los momentos más emotivos de la tarde, en los que, con las menciones especiales y los reconocimientos a las trayectorias, la ASPD ha galardonado a clubes y personas que han destacado por su trayectoria o logros en los últimos tiempos o han tenido un papel relevante en la defensa del deporte segoviano. Nombres como los de Manuel Estebaranz, Antonio Barrio o Francisco Maroto han recibido el aplauso unánime del auditorio, antes de que, tras más de una hora de gala, llegase el momento de hacer subir al escenario del Teatro Juan Bravo a dos mujeres a las que la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva ha querido homenajear por su carrera profesional en el deporte y en el periodismo,la gimnasta Almudena Cid y la periodista Olga Viza recibieron unos reconocimientos que, como afirmó en su discurso Elena Gutiérrez, agradecen el esfuerzo por, en el caso de Almudena Cid, “mantenernos pegados a la televisión hasta en cuatro Juegos Olímpicos y nos permiten disfrutarla en otras facetas de su vida porque su extraordinaria disciplina y su inconfundible sonrisa la hacen brillar allá donde va” y, en el caso de Olga Viza, haber “marcado el camino de cómo hacer periodismo de verdad desde la discreción, desde la información, desde el respeto más profundo por su profesión y desde una humildad asombrosa”.