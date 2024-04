La pernoctación rozó el 80% durante Semana Santa

Las condiciones climáticas adversas han influido en la llegada de visitantes a nuestra ciudad durante esta Semana Santa y los datos no han sido los esperados, aun así, la ocupación hotelera ha superado el 78%, y en algunos momentos incluso ha alcanzado el 90%.

Según la concejala de Turismo, May Escobar, ha sido una “Semana Santa atípica” y, aunque los datos son provisionales, se ha resigistrado un descenso generalizado en todos los centros gestionados por Turismo de Segovia. Entre el 23 y el 31 de marzo pasaron por la puerta del Centro de Recepción de Visitantes 18.890 personas. 244 visitaron el Centro Didáctico de la Judería, por la Casa Museo de Antonio Machado pasaron 844 personas, y 778 por la Real Casa de la Moneda; el PIT de la Muralla recibió 903 visitantes y 411 personas conocieron Segovia a través de las visitas guiadas.

El número de visitantes al Alcázar también descendió con respecto al 2023 en un 10%

En cuanto al tráfico, no se registraron retenciones importantes en las vías de la ciudad, y hubo espacio suficiente en los dos aparcamientos públicos con los que cuenta Segovia y en los tres privados, de ahí que no se utilizara el aparcamiento disuasorio previsto junto a las oficinas de Urbanismo en la carretera de Palazuelos y que la ocupación del aparcamiento del Hospital General no superase de media el 10%.

Los aparcamientos subterráneos más cercanos al centro, el de Padre Claret, las Oblatas y Ezequiel González, fueron los que registraron los mejores datos de ocupación, llegando en momentos puntuales a alcanzar el 100%, en especial el de Padre Claret. El aparcamiento de José Zorrilla rondó de media el 60% los días centrales de Semana Santa, llegando al 80% de ocupación en las horas centrales del Sábado Santo. El aparcamiento de la avenida del Acueducto se mantuvo en una media de ocupación del 50%.