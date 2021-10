Malas noticias para la estación de esquí de Navacerrada. En la idea de posponer el cierre tras la negativa del Organismo Autónomo Parques Nacionales a renovar la concesión al agotarse los 25 años de plazo fijados en 1996, la estación de esquí solicitó a la Junta que no se computara el tiempo en el que las pistas no pudieron ser utilizar como consecuencia del covid. Esto hubiera podido salvar, al menos, la temporada 2021/2022. Tras esta solicitud llegaba otra de Parques Nacionales en sentido contrario, es decir solicitando la caducidad de la concesión y el retorno de las pistas ubicadas en Castilla y León (las más operativas y rentables) al dominio público.

Sin embargo, los servicios jurídicos de la Junta han dictaminado que se trata de un contrato entre partes en el que la Comunidad no ha participado y es por tanto “Parques Nacionales a quien le corresponde resolver la solicitud de la caducidad de la citada ocupación y adoptar los actos liquidatorios que pudiera exigir ésta”, explica la Junta tras el Consejo de Gobierno en el que se daba cuenta de la resolución.

El esquí es compatible con el Guadarrama

Eso sí, la Junta entiende que en el improbable caso que Parques Nacionales aplicase esa nueva computación del plazo de vigencia de la adjudicación, no habría ningún obstáculo normativo para la práctica del esquí. Este -y el calentamiento climático- eran los principales argumentos del Gobierno para no volver a adjudicar la concesión. Consideraba Parques Nacionales que en aplicación de la ley 3/2009 de Montes de Castilla y León la concesión ya no tenía cabida en el ordenamiento jurídico, algo que refuta ahora la Junta ya que considera que el contrato entre las partes era anterior y no cabe una aplicación retroactiva.

Muy al contrario, la Junta “entiende que no existe inconveniente alguno en la realización de la actividad desarrollada al ser compatible con los diferentes aprovechamientos y usos del monte de utilidad pública donde se ubican las pistas de esquí todo ello sin perjuicio de que la competencia para resolver es del Organismo Autónomo Parques Nacionales dado que lo solicitado por la concesionaria afecta a las cláusulas administrativas de esa concesión y que el Organismo Autónomo Parques Nacionales es la entidad propietaria del monte”.