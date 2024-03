La Junta de Castilla y León ha acordado indemnizar con 50.450 € a los hijos de una paciente fallecida mientras esperaba un cateterismo cardiaco que no llegó por un error de clasificación. La paciente, de 86 años, sufrió una pérdida de conciencia en su domicilio el 1 de septiembre de 2019. A la llegada de los servicios médicos se encontraba cianótica, con frialdad corporal, y no se escuchaba latido. Tras cinco minutos de reanimación cardiopulmonar, precisando desfibrilación, el corazón volvió a latir.

Fue trasladada al Complejo Asistencial de Segovia, donde se solicitó cateterismo cardíaco en su hospital de referencia, permaneciendo ingresada a la espera de este con reposo absoluto. Sin embargo, la paciente falleció el 05/09/2019 mientras esperaba el traslado al Hospital de Valladolid para la realización del citado cateterismo.

La resolución administrativa, acogiendo los argumentos del abogado Carlos Sardinero García, de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, reconoce que: “La paciente permaneció ingresada desde el 01/09/2019 y no se citó para la realización del tratamiento hasta el 06/09/2019, lo que determina, según lo expuesto por la Inspectora Médico, la existencia de un error en la clasificación de la paciente, no considerando el alto riesgo y no programando el cateterismo como urgente”. Y añade: “Por otro lado, en lo referente al traslado de la paciente al Hospital Clínico de Valladolid y la petición del cateterismo, se deben destacar los comentarios realizados por la Médico Inspectora en los que se reprocha una demora en la tramitación de la derivación de la paciente”.