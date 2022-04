9 Comments

El 10 de marzo se constituyeron las Cortes de Castilla y León. También fue la fecha elegida para anunciar el famoso acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Más de 20 días después solo sabemos los sillones y que se demora la composición de un Gobierno que necesita ser conformado para aprobar unos presupuestos que permitan la recepción, entre otras cosas, de los más que necesarios fondos europeos.

Parece incomprensible que ante una situación como la actual donde se hace necesario ejecutar políticas que ayuden a las familias, uno de los partidos o los dos hayan decidido retrasar la investidura por motivos partidistas de rédito electoral.

Teniendo en cuenta que el bloqueo de investidura ha paralizado toda actividad política en nuestro territorio sí quiero hoy detenerme en uno de los tres nombramientos que ha hecho Vox con respecto a una de las consejerías que gestionará, el de Gonzalo Santonja, entusiasta taurino como ha sido definido, que será el encargado de gestionar el punto del acuerdo programático referente a “la consolidación de Castilla y León como un referente cultural en España, protegiendo nuestro patrimonio cultural, nuestras tradiciones y la riqueza del español” en la Consejería de Cultura.

Santonja, además de encargarse de los asuntos taurinos y de que el castellano no desaparezca de nuestro territorio, será el encargado de dirigir la política deportiva, incluida, si no cambian las competencias de esta consejería, dentro de sus tareas. Puede que no sea importante en estos tiempos pensar o hablar de políticas deportivas, pero tampoco es bueno olvidarlas ya que son parte importante, junto con otras cuestiones, de la oferta, atractivo y calidad de vida que puede ofrecer un territorio.

Las políticas deportivas de Castilla y León tienen muchas carencias que han aumentado con la pandemia: no se innova en los deportes de Edad Escolar, no se promocionan actividades deportivas a través de campeonatos, hay carencia de programas para deportistas de alto rendimiento, faltan instalaciones deportivas, no contempla la perspectiva de género y dispone de un presupuesto bajo.

Será interesante ver la propuesta en este área de la consejería de alguien que representa a un partido que únicamente parece estar interesado en el deporte cuando se habla de caza y pesca o que considera las políticas de igualdad, incluidas las del deporte por supuesto, cuestiones feminazis.

El Plan de Igualdad de Castilla y León 2022- 2025 contempla varias acciones en este sentido: el proyecto “Promoción de Valores en el Deporte en Edad Escolar”, el fomento de la participación femenina en el deporte escolar y un proyecto piloto para romper la brecha de género en el mundo del deporte. ¿cómo se aplicarán estas acciones u otras por parte de un partido que no cree que existe desigualdad ni el deporte ni en ningún sitio?

El pasado miércoles el récord de espectadores en el partido de Champions femenina entre Barcelona y Real Madrid fue un punto de inflexión en concreto para el fútbol y en general para el deporte femenino. Las niñas de toda España y nuestra Comunidad, cada vez tienen más referentes deportivos. Y conseguido lo más difícil, los referentes (fútbol, baloncesto, balonmano, etc…) Vox puede paralizar y frenar políticas de igualdad en el deporte que aunque no sean tan importantes como otras, sí son muy necesarias.