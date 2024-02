Huercasa Country Festival ya tiene fecha de vuelta

Huercasa Country Festival, uno de los eventos musicales más emblemáticos del género country en nuestro país, regresará a la localidad segoviana de Riaza durante los días 5, 6 y 7 de julio de 2024, con una programación que se desarrollará tanto en el campo de fútbol “Las Delicias” como en la Plaza Mayor de la villa.

La última edición de Huercasa Country Festival superó todas las expectativas con una asistencia récord de más de 12.000 personas a lo largo de todo el fin de semana. El festival continuó ganando nuevos seguidores y cautivando a un público fiel a este género musical. La alta ocupación hotelera y hostelera en toda la zona días antes del inicio del festival fue un claro indicativo de su éxito.

La edición anterior contó con destacados artistas internacionales, como el bluesman Robert Finley, Tennessee Jet, Eilen Jewell, Jesse Daniel, The Sadies y The Sheepdogs, quienes ofrecieron espectaculares actuaciones en el escenario del campo de fútbol; y la presencia nacional también brilló con artistas como La Perra Blanco, Red Beard, Anna Duke y Mikel Renteria & The Walk On Project Band. El festival incluyó el mítico Country Line Dance, que animó a los asistentes a bailar y disfrutar en comunidad.

Huercasa Country Festival se ha convertido en un evento destacado en el calendario de festivales, ofreciendo una experiencia que celebra la diversidad y riqueza de la música country y americana durante todo un fin de semana en Riaza.

La combinación de un entorno único donde los asistentes pueden disfrutar de música country de tradición, saborear delicias como las mejores mazorcas de maíz Huercasa y hamburguesas ecológicas, o refrescarse con un smoothie de remolacha, ha sido clave para conquistar al público.

Huercasa, la reconocida empresa hortofrutícola segoviana, ha logrado fusionar con maestría sus valores de vida sana y rural con la música que mejor los representa. Agradecemos al público que considera a Huercasa como referencia y tradición, a los medios que nos han acompañado antes y durante el festival, y al ayuntamiento de Riaza, la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León por su continuo apoyo.