– ¿Pero entonces ya puedo llamarte zorra?

-Sí, lo he resignificado. Ahora te insultas tú cuando me llamas así.

– ¿Pero si hace poco querías meterme en la cárcel por llamarte guapa?

-No entiendes nada. Antes zorra que modorra.

-Bastantes problemas tengo yo como para entenderte.

Zorra y Agricultor siempre convivieron con recelos. Se despreciaban, pero necesitaban tenerse controlados. Un mal necesario. Una necesidad incómoda. Como el camión de la basura que hace que llegues tarde a clase de Pilates. Como un discurso torpe en un tanatorio. Las diferencias ya habían llegado a las manos entre Lobo y Ganadero por ver quién tenía más derechos para comerse a Cordero. El feminismo de Zorra incomodaba a Agricultor. “Le llenas a mi mujer la cabeza de pájaros”. La practicidad de Agricultor desesperaba a Zorra: “la tierra y el agua no son tuyas, son de nuestros hijos”, “con criterios ambientales no se come”, “dices que no llegas a fin de mes, pero siempre acabas llegando”. La modernidad contra la tradición. El campo contra la ciudad.

– ¿Y a tu marido y a tu hija les parece bien que salgas con dos maromos enseñando las cachas?

– ¿Qué le parece a tu mujer y a tu hija tu afición a las whiskerías?

-Hay edades para recogerse.

-Eres un edadista. Pero si yo estoy en el mejor momento.

-Sí, claro, para Biden. Que si te ha visto, no se acuerda.

-Cualquier cosa antes que un “barbour” y unas patillas. Heterobásico. Eres la toma de tierra de Vox.

– ¿Y tú de quién eres? ¿De las del “pelo morao” y el gato o de estas nuevas que se fluyen solas? Vete a cantar a Marruecos, que tanto os gusta, a ver si empoderas a las mujeres de allí, y de paso les dices lo de los salarios justos y lo del cuaderno digital.

Aunque ellos no lo sepan, Zorra y Agricultor compartían algunas realidades. Ambos tenían portavoces bajo sospecha. “Feminismo no es lo que diga el Ministerio de Igualdad de turno. Nuestros sindicatos no nos defienden porque no plantamos gambas”, confesaban fuera de los micrófonos. Ambos tenían diferentes sensibilidades, familias con sus odios familiares que se heredan como una casa en Trujillo o un piso en Malasaña. No todo el feminismo es de izquierdas ni todo el campo es de derechas, pero siempre se oye más al que más grita y siempre grita más el que menos razona. Salían murmullos de los rincones que decían que Europa no era el problema, que hay un feminismo que perpetúa el machismo, pero había que acercarse tanto para oírlo como al pedir las cañas en un bar abarrotado y con la música alta. Los partidos querían ayudar desde la otra punta de la barra. “El campo no es ecología, es economía”. “El feminismo debe ser divertido”, decían, posicionándose en contra de los que critican a los suyos.