El Partido Popular ha sido el ganador de las elecciones al Parlamento Europeo, tanto en Europa como en España. No se esperan problemas para que Ursula Von der Layen renueve su cargo al frente de la comisión en un parlamento donde pierden fuerza las izquierdas de manera proporcional al voto que ganan la ultraderecha y los conservadores más nacionalistas.

España no ha sido una excepción, y aunque los resultados no son buenos para la izquierda española, en el PSOE hay cierto alivio: la diferencia de cuatro puntos respecto al PP (2 más que en las generales) no parece cambiar el equilibrio de fuerzas. También sube Vox, que pasa de 4 a 6 europarlamentarios, a pesar de la fuerte entrada del partido antisistema Se Acabó la Fiesta (3 actas). Podemos pierde cuatro eurodiputados, tres de los cuales van a Sumar. Junts, de Puigdemont, se pega un considerable batacazo y queda en un único parlamentario.

Son resultados que básicamente se replican en buena parte de Europa, aunque con matices. En Alemania, los ultranacionalistas y antieuropeos) de AfD desbancan a la socialdemocracia como segunda fuerza. Los verdes se desfondan. En Italia, la ultraderecha europeista de Meloni ha ganado los comicios con solvencia pero con los socialistas del PD a cinco puntos.

Es en Francia donde se ha registrado el vuelco más espectacular. Besoin d’Europe, el partido de Macron cae en picado en favor de Lepen, que le dobla en porcentaje de votos y ve reforzadas su bazas de cara a la presidencia. Macron ha adelantado elecciones.