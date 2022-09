El tribunal contractual tumba el pliego de ayuda domicilio de la Diputación

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha estimado el recurso contra el pliego de condiciones que regula la prestación del servicio de ayuda domiciliaria de la Diputación de Segovia interpuesto por el sindicato UGT. La justicia, según explicaba el responsable de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, estima que el pliego incumple dos aspectos de la normativa laboral, por un lado no se ajusta al derecho a huelga y, por otro, y una reclamación histórica de las 300 asistentes que la Diputación subcontrata para cubrir el servicio, no se regula de acuerdo a la ley el tiempo de desplazamiento entre hogares fijado en cinco minutos, que no consta entre las condiciones especificadas por Servicios Sociales de la Diputación, y que deberán ser cotizados como tiempo laboral por la empresa adjudicataria del servicio. También tumba el importe del kilometraje a pagar por desplazamiento, de 0.19€ por kilómetro.

Pérez destacaba que el pliego de la diputación segoviana es el único de toda Castilla y León que no ha pasado el filtro del tribunal y denunciaba “el alineamiento de intereses” entre la Diputación y la empresa prestataria del servicio en detrimento de la calidad laboral de las trabajadoras del servicio.

Enmienda y al pleno de septiembre

Miguel Ángel de Vicente, presidente de la corporación provincial y responsable directo de Servicios Sociales, admitía el error en la redacción del pliego, que achaca a “tecnicismos” y avanzaba que ambos aspectos, tanto el derecho a huelga como la consideración de tiempo laboral de los 5 minutos de desplazamiento, se subsanarán en un nuevo pliego que ya está redactando el servicio de contratación y que se prevé llevar al pleno de septiembre para su aprobación.