El PP acusa al alcalde de Cuéllar de lavarse las manos en las “no fiestas” culpando a los bares

Post festum, pestum . En Cuéllar se han vivido unas “no fiestas” reducidas a 4 corridas taurinas, sin encierros ni verbenas ni actividades lúdicas organizadas por el ayuntamiento. Eso en lo institucional. En lo privado, en cambio, han menudeado las aglomeraciones de “no peñistas” hasta altas horas de la madrugada. Botellones de jóvenes y juerga por todo lo alto con algún episodio aislado de agresiones. La polémica estaba servida, algunos vecinos acusan al consistorio de “dejarles sin los festejos organizados” tolerando los “espontáneos” servidos por los más juerguistas. No hay reboladas de dulzaineros pero sí juke-box atronando por las calles. Los más acusan a “la juventud”, así en general, de saltarse las medidas contra el covid, mascarillas que brillaban por su ausencia, aglomeraciones, música enlatada procedente de vehículos estacionados cerca de las terrazas más concurridas. Una polémica que también ha saltado a la arena política.

En un comunicado el alcalde, el socialista Carlos Fraile, reconoce que la situación incluso ha desbordado a la policía local, las más de las veces recibida con abucheos cuando intentaban hacer cumplir las medidas anti-covid, e incluso padeciendo el lanzamiento de objetos. Señala sin embargo que se han registrado en los partes diarios los diferentes incidentes, identificado a “algunos jóvenes”, así como a los conductores que emitían música desde sus coches. Un espectáculo que el alcalde lamenta, apelando a la falta de responsabilidad de los participantes, pero también poniendo en la diana a los establecimientos hosteleros donde se han producido las aglomeraciones, a los que Fraile acusa abiertamente de “sabiendo que en su terraza había aglomeraciones superiores a lo que permiten los aforos deberían haber cesado la venta de bebidas, todo ello agravado por el uso de altavoces el el interior del local pero orientado al exterior”, explica en un comunicado.

“Hay que ser conscientes de que estas concentraciones, donde la gente está muy exaltada en buena parte por los efectos de las bebidas, sólo

pueden ser disueltas con una actuación contundente y el uso de la fuerza que puede ocasionar un problema mayor del que se pretende resolver”, añade el alcalde

El PP no admite esos argumentos, que considera una cortina de humo para descargar sobre el sector hostelero lo que no es sino responsabilidad del consistorio. En otra “contra-nota” Nuria Fernández, portavoz del PP, explica que ya el viernes, tras diversos incidentes, se puso en contacto con el equipo de gobierno requiriéndole a poner los medios para evitar las aglomeraciones. Lejos de eso, las aglomeraciones se repitieron a lo largo de la semana “bien en distintos sitios previsibles de nuestra localidad, como incluso poder consumir en barra en la misma plaza de toros, cuando está prohibido por la junta de Castilla y León”, explica Fernández.

“Si hay brotes, culpa del alcalde”

El PP reconoce la responsabilidad última de los participantes en los excesos habidos estos días en la Villa, pero recuerda que es obligación del gobierno local, evitar que estas situaciones se repitan durante la semana de fiestas. Lamenta también que el alcalde apunte sobre los hosteleros cuando es el municipio el que no ha tomado las medidas necesaria. “La inacción del Alcalde es patente y sus prioridades también, pues tenía para la feria taurina varias dotaciones de la Guardia Civil. Una vez finalizada su feria se ausentó de la Villa para disfrutar de unos días de descanso sin haber finalizado las “no fiestas”. En nuestra opinión serán responsabilidad del equipo de gobierno los brotes que vayan a surgir durante los próximos días por no poner los medios necesarios que hubieran podido evitar este tipo de situaciones”, concluye Fernández.