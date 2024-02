La ZBE entrará en vigor en enero de 2025

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Segovia entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2025. En la votación el PP ha contado con el voto a favor de VOX y la abstención de PSOE, Izquierda Unida, Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) y Ciudadanos.

Raquel Alonso, concejala de seguridad ciudadanos, ha defendido la propuesta y ha justificado la demora hasta 2025 aludiendo que el sistema de gestión integral del tráfico, incluyendo los controles de acceso no estarían disponibles hasta finales de noviembre, según tienen previsto los técnicos municipales. El aplazamiento de las medidas han provocado el apoyo de Vox.

El resto de partidos han rechazado la propuesta de aplazar la implementación de la ordenanza hasta enero de 2025. La portavoz socialista, Clara Martín, ha criticado al partido Popular por haber llevado a cabo negociaciones a escondidas con VOX, a pesar de los llamados a la responsabilidad dirigidos a todas las facciones. Esto se da a conocer a raíz de lo sucedido en la comisión informativa previa, donde todos los partidos de oposición optaron por la abstención, incluso VOX, que había insinuado la posibilidad de presentar una enmienda total.

Guillermo San Juan, de Segovia en Marcha, ha mencionado la relación entre los grupos municipales de PP y VOX, acusándoles de perder credibilidad con su postura en los órganos municipales. Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos, ha empleado el término ‘tapadillo’ para describir la situación que rodea la presentación de enmiendas de último momento al dictamen de la ordenanza, lo cual ha calificado como “una tomadura de pelo absoluta”. Ángel Galindo, portavoz de IU, ha expresado que “Segovia no merece este espectáculo”.

El alcalde, José Mazarías, ha negado la existencia de cualquier juego secreto con VOX y ha afirmado que lo sucedido demuestra transparencia, ya que se ha alcanzado un acuerdo aún sabiendo que la ordenanza sería aprobada de todas formas.

El paseo de la Navidad se enquista en el pleno

Más de mes y medio después de terminar las navidades en la capital segoviana, el pleno municipal sigue a vueltas con las cuentas. El debate se ha vuelto a desarrollar entre los principales partidos en el consistorio. El grupo municipal del PP ha aprobado hoy en el pleno, con el voto en contra de PSOE, Segovia en Marcha Ciudadanos e IU, el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito donde figuran varias facturas asumidas por el Ayuntamiento de Segovia y vinculadas al mercado navideño y Paseo de la Navidad en el Paseo del Salón. VOX ha respaldado el acuerdo.

La compra de césped artificial para el suelo del paseo del Salón, pintura para impermeabilizar las casetas; y la seguridad y vigilancia, son las tres facturas que suman un importe de 11.000€ y que el PSOE expone que “son cuestiones que no debería abonar el Ayuntamiento, sino el promotor privado que fue asignado para la organización del mercadillo navideño”

El viceportavoz socialista, Jesús García Zamora, ha señalado que el PSOE no podía aprobar el expediente al incluir estas facturas. “Entendemos que se está incumpliendo la ley, y al objeto de salvar nuestra responsabilidad, votaremos en contra”. Clara Martín, portavoz socialista, ha subrayado que “gastarse el dinero de todos para arreglar el patrimonio privado de una empresa que se lucra por esta actividad económica es, a nuestro proceder, ilícito”.

El PP respondió a las denuncias del PSOE en que el único afán de los socialistas era “estirar el chicle” con el Paseo de la Navidad para desgastar al equipo de Gobierno y que el procedimiento fue el mismo que el tramitado por el anterior Gobierno, lo que según los socialistas “es absolutamente falso ya que hubo un procedimiento de licitación abierta y transparente en la anterior navidad”.

“El chicle se les ha hecho bola desde el primer momento. De tapadillo han intentado sacar adelante cuestiones que a nuestro juicio podrían incumplir la legalidad en vigor. No hay más que mirar la jurisprudencia, se lo voy recomendando”, ha dicho Clara Martín.

Alquileres

En el apartado de mociones, Segovia en Marcha llevaba una propuesta para exigir a la Junta de Castilla y León que declare Segovia como zona residencial tensionada y poner límite a la subida de los alquileres que está sufriendo Segovia. Una propuesta que ha sido tumbada con los votos en contra de PP y Vox.

San Juan se mostraba tajante al apuntar que “no poner límite al precio de los alquileres utilizando las herramientas legales que tienen las administraciones a su alcalde no es no intervenir en el mercado, porque el mercado ya está intervenido: por los grandes propietarios, inmobiliarias y fondos de inversión, incluso extranjeros, que están haciéndose de oro a costa de empobrecer a las familias segovianas porque ustedes, PP y Vox, miran para otro lado. O defendemos a nuestros vecinos y vecinas, su derecho a la vivienda, o seguimos dejando que el interés privado prevalezca sobre el interés general, y parece que es lo que han decidido. Han tomado partido, y ha sido contra los intereses de los segovianos y segovianas que están sufriendo las mayores subidas de los alquileres del país”.

Moción sobre servicios ferroviarios AVE

Por otra parte, el PSOE ha sacado adelante la moción en relación a la mejora de los servicios ferroviarios de alta velocidad con el apoyo unánime de la cámara. Los socialistas volvían a trasladar al pleno las reivindicaciones de la Plataforma de Usuarios del AVE, después de que fueran rechazadas en la anterior sesión plenaria, cuando fueron presentadas como enmienda a una moción del PP.

Transporte Urbano

Por su parte, Izquierda Unida critica el rechazo del Partido Popular a su moción para solicitar a la Junta de Castilla y León que contribuya al descuento del transporte colectivo urbano mediante las ayudas aprobadas por el Gobierno de España. PP y Vox han rechazado esta propuesta que buscaba dicha colaboración del Gobierno autonómico con el fin de fomentar el transporte público y avanzar hacia una movilidad sostenible.

Según IU, el Gobierno municipal ha basado su voto en contra en la falta de competencias de la Junta y en el hecho de que no toda la población utiliza el autobús. El portavoz de IU, Ángel Galindo, ha recordado que el Ejecutivo central tampoco tiene competencias y que, sin embargo, ha impulsado una línea de ayudas para abaratar el coste de los billetes y abonos. “El Decreto del Gobierno indica que las Comunidades Autónomas pueden aportar para reducir estos costes. ¿En qué les perjudica a ustedes solicitar a la Junta que colabore? Hablamos de una medida que beneficiaría a toda la población de Segoviana”, ha señalado Alindo.

El portavoz ha calificado de “argumento malísimo” la excusa manifestada por PP y Vox de que no todo el mundo utiliza el autobús. “No todos los ciudadanos usamos los servicios que ofrece el Ayuntamiento, pero eso no justifica que no se apueste por los mismos. En todo caso, el uso del transporte público beneficia a la movilidad de toda la ciudad y permite reducir la contaminación”.