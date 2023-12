La diócesis de Segovia informaba de la puesta en marcha de un sistema de cumplimiento normativo penal (Compliance) para garantizar los más altos estándares de transparencia y cumplimiento de las leyes. Básicamente se trata de asumir protocolos de actuación orientados a reducir la exposición de la organización al riesgo penal y a fomentar una cultura de prevención de delitos (Norma UNE 19601). Son también códigos de conducta para todos los miembros de la diócesis, colaboradores y proveedores y que comportan mecanismo disciplinarios internos para sancionar los incumplimientos.

En el comunicado del obispado de Segovia no se menciona por ningún sitio el controvertido informe del Defensor del Pueblo que pone cifras a los abusos sexuales perpetrados por miembros de la iglesia católica española y en no pocos casos consentidos por las cúpulas. Ahora bien, el anuncio se inserta en la tormenta mediática resultante de la tibia respuesta de la Conferencia Episcopal Española a ese informe y que contrasta con la dureza que se demanda desde el Vaticano tanto en el apoyo a las víctimas como en la depuración de responsabilidades, especialmente en el encubrimiento de los agresores.

Solo 3 casos y vinculados a órdenes

En este sentido, la diócesis de Segovia puede jactarse de ser de las pocas en España (solo hay dos) que no se ha visto salpicada por los casos de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes diocesanos. De los 687 casos documentados por el informe habidos en España desde 1950 ninguno afecta a sacerdotes de la diócesis, si bien en la provincia de Segovia se consignan 2 testimonios de abusos imputados a la Comunidad Claretiana y Jesuitas, además de otro tercero habido en Orejana y que también parece vincularse a una orden religiosa sin especificar pero que fue documentado por El País, medio del que el Defensor del Pueblo se vale también para cuantificar datos. Serían tres casos en consecuencia que ninguno de los cuales afectaría a sacerdotes bajo la disciplina del obispo actual y sus predecesores

El informe recoge testimonios desde 1950 a nuestros días pero se completa con un estudio estadístico que intenta redimensionar la magnitud del problema y que elevaría a casi 400.000 el número de víctimas por abusos sexuales en la iglesia católica, cifra que la Conferencia Episcopal, que a su vez ha encargada un informe alternativo, rechaza de plano. Que no consten no quiere decir que no existan.