14 Comments

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Segovia, en sentencia del 16 de febrero de 2024, ha declarado que el acuerdo por el que el equipo de Gobierno de la Diputación de Segovia aprobó la memoria del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) no se ajusta a derecho. El juez estima hasta 8 motivos por los que el documento no se ajusta a derecho. Algunos son de carácter formal, por defectos sustanciales en la tramitación del expediente para la creación del servicio, como la falta de justificación de las inversiones económicas para poner en marcha el nuevo servicio. Otros pasan por la atribución a los bomberos voluntarios de funciones no previstas legalmente, competencias que legalmente están reservadas en exclusiva a bomberos profesionales.

Son parecidos motivos por los que la justicia anuló, en 2022, el plan sectorial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Junta de Castilla y León y que, en la práctica, ha obligado a reestructurar las funciones de los bomberos voluntarios, que eran la columna vertebral del servicio de extinción articulado por la Diputación en la provincia. A grandes rasgos, la nueva jurisprudencia señala que no es legal que la respuesta a incendios y emergencias se lleva a cabo a través de voluntarios.

El documento ahora anulado establece cómo deberán funcionar los futuros bomberos de la Diputación, un reglamento que se aprobó en septiembre de 2022. Ante las irregularidades manifiestas del texto, el grupo socialista interpuso un contencioso administrativo. La justicia ahora, da la razón completamente al PSOE y obliga a la Diputación a rehacer el documento.

“Desde el Grupo Socialista lamentamos que tenga que ser la Justicia la que obligue al PP de la Diputación a dar marcha atrás en un proyecto que desde el minuto uno estaba viciado por contener irregularidades e ilegalidades de bulto. Si hubieran escuchado las alternativas que propusimos, no habríamos perdido tanto tiempo y nuestros ciudadanos tendrían a día de hoy el SEPEIS que merecen, de calidad y con todas las garantías. Pero el PP, con el rodillo de su mayoría absoluta, hizo oídos sordos, como de costumbre, y prosiguió con un proyecto que, como se desprende de la sentencia, pone en riesgo la vida de las personas”, declaraba el portavoz socialista, Máximo San Macario.