10 Comments

El acceso a la vivienda representa para muchos segovianos una auténtica pesadilla, algo que también ocurre en otras ciudades de España. Mis jóvenes vecinos, Julia y Antonio, son un claro ejemplo de ello. Después de meses de búsqueda, han conseguido encontrar un pequeño piso de alquiler en Segovia, en el centro de la ciudad, lo que supone gran parte de su renta disponible mensual. Gracias a su ubicación, pueden ir andando al trabajo, llevar a sus hijos al colegio y prescindir del coche. En sus sueños se encuentra la posibilidad de disponer en el futuro de un piso de su propiedad, algo que les parece imposible. Tienen dos hijos y apenas pueden ahorrar, a lo que se une una oferta escasa de viviendas, un incremento continuo de precios y unas condiciones financieras poco favorables.

El mercado de la vivienda en la ciudad concentra su mayor problema en la falta de oferta para satisfacer una demanda en constante crecimiento, debido, afortunadamente, al boom universitario y la atracción que ejerce Madrid por cercanía, buenas comunicaciones y potencial económico. Solo de esta manera se explica que en 2023 Segovia fuera la ciudad donde más subió el alquiler, un 24 por ciento, más del doble de la media nacional. La planificación de la oferta de viviendas se resiente ante el rápido crecimiento de las expectativas, a lo que se suma la falta de diligencia en la gestión de los expedientes de licencia de obras, ya que en la actualidad la demora media para obtener una vivienda es de un año en el Ayuntamiento de Segovia.

El atasco del departamento de Urbanismo no es un problema nuevo, pero a pesar del plan de choque anunciado por el nuevo concejal y teniente alcalde competente en la materia, después de seis meses del nuevo gobierno municipal, la situación no solo no ha mejorado, sino que sigue la misma dinámica que con la antigua corporación. No se trata de un problema insignificante. Esta demora está dilatando y bloqueando en el tiempo promociones en diferentes barrios de la ciudad, como el de la Comunidad de Ciudad y Tierra, o el barrio del Salvador o San Millán, rompiendo las expectativas de muchos jóvenes como Julia y Antonio, contribuyendo al aumento de los precios de la vivienda y su alquiler, y el declive de los negocios inmobiliarios.