6 Comments

El concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras y de Turismo, Miguel Merino, cobró “por error” unos 1.400 euros por asistencia a comisiones y otros órganos colegiados del Ayuntamiento correspondientes a los meses de septiembre y octubre, cuando ya percibía sueldo como concejal liberado. El edil ha atribuido la situación a “un error” y asegura que está esperando instrucciones para regularizar la devolución con la Intervención municipal. Las retribuciones erróneas aparecen en un decreto firmado el 22 de noviembre y fueron ingresadas el 26, aunque no fue hasta un mes después cuando el edil se dirigió a la Intervención para corregir la equivocación. No obstante, el lunes aún no se habían establecido “los mecanismos de devolución”.

El portavoz del Grupo municipal del PP, Pablo Pérez, preguntaba por escrito en el último pleno, el pasado lunes, por los cobros percibidos por Merino derivados de la asistencia a distintas comisiones y órganos colegiados municipales en los meses de septiembre y octubre, a la vez que alertaba de que el edil pasó a tener una relación laboral con el Ayuntamiento —liberación al 90 por ciento por 45.900 euros anuales— desde el 6 de septiembre, tras los ajustes del equipo de Gobierno realizados entonces por la alcaldesa, Clara Luquero.

Ese cambio en la situación laboral del edil con el Ayuntamiento tiene trascendencia en este caso ya que los concejales con sueldo no tienen derecho a percibir ninguna cantidad por asistir a organismos colegiados. Sin embargo, la liquidación del quinto bimestre de 2021 refleja que Merino cobró 1.620 euros en total de los que sólo le corresponderían en realidad 200 por la asistencia al pleno celebrado el 3 de septiembre, antes de su liberación, mientras que le habrían pagado incorrectamente los 1.420 restantes atribuidos a participación en distintas comisiones, según calculan en el PP.

“Mecanismos de devolución”

El propio Miguel Merino reconoció sin ambages la existencia del error y relató que el 26 de noviembre recibió el ingreso correspondiente al quinto bimestre aunque tardó unos días en darse cuenta de esos abonos, momento en el que “solicité un desglose de las asistencias a las que correspondía ese abono”, algo que le fue comunicado a través de correo electrónico, el 20 de diciembre.

“Evidentemente se puede comprobar ahí que existe un error”, continuó antes de explicar que en ese momento se dirigió a la Intervención para aclarar los importes pendientes e interesarse por el mecanismo para su devolución. “Mi intención era haberlo regularizado en el mismo ejercicio fiscal, del 31 de diciembre, pero debido a los periodos vacacionales no se me ha notificado la cifra definitiva”, finalizó en su intervención en el pleno, con el compromiso de que trasladará a los portavoces el momento y la forma en la que se regularizará esta situación.